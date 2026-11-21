El Black Friday ya no es sólo una batalla de descuentos entre comercios. La banca española también aprovecha esta campaña para impulsar el crédito al consumo, aumentar el uso de tarjetas y captar clientes. Santander, Sabadell, Unicaja y BBVA han activado promociones que van desde préstamos con intereses rebajados hasta compras aplazadas sin coste y devoluciones de dinero. Las entidades buscan así aprovechar el aumento del gasto de estas fechas para reforzar su actividad comercial.

Santander ha puesto el foco en abaratar la financiación. Entre el 18 y el 30 de noviembre, ofrece préstamos al consumo con tipos de interés reducidos y sin comisiones de apertura, cancelación ni amortización parcial, tanto en oficinas como por canales digitales. Además, del 20 al 30 de noviembre, permitirá fraccionar en tres plazos las compras de hasta 1.000 euros realizadas con sus tarjetas de crédito, sin intereses ni comisiones, con una TAE del 0%.

Sabadell también ha entrado en la competencia por el crédito con préstamos desde el 3,75% TIN, sin comisión de apertura, hasta el 30 de noviembre. La financiación, sujeta a condiciones personalizadas, puede contratarse desde la aplicación o en oficinas. La entidad también ofrece una devolución del 10% de las compras realizadas con la tarjeta de crédito Oro entre el 1 de noviembre y el 5 de diciembre, con un máximo de 20 euros brutos, para determinados clientes. A ello suma la posibilidad de aplazar compras en tres meses al 0% TAE para clientes seleccionados.

Más clientes para el cierre de año

Unicaja combina el impulso al crédito con una estrategia de captación y vinculación. La entidad ha reducido el coste de determinados préstamos al consumo y eliminado las comisiones por cancelación anticipada. Asimismo, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, permitirá aplazar durante tres meses, al 0% TAE, operaciones con tarjetas, Bizum y recibos domiciliados. Los primeros 14.000 clientes que activen Bizum por primera vez y se inscriban en la campaña podrán recibir 75 euros en vales para restaurantes.

BBVA, por su parte, concentra su estrategia en atraer nuevos clientes mediante incentivos al gasto. El banco devolverá el 100% de las compras realizadas con la tarjeta Aqua Débito durante los primeros 30 días desde la apertura de la cuenta, hasta un máximo de 150 euros. Para acceder a la promoción, disponible hasta el 1 de diciembre, será necesario activar Bizum e introducir el código TARJETA150 durante el alta.