Las compañías energéticas españolas denuncian que Redeia (Red Eléctrica) mantiene sin publicar cerca de 8.000 audios correspondientes a las comunicaciones del día del apagón del 28 de abril de 2025, lo que dificulta el esclarecimiento de los hechos y la preparación de las demandas por los daños ocasionados. Las empresas consideran que estas grabaciones resultan fundamentales para determinar qué ocurrió antes y durante el colapso del sistema eléctrico español y establecer las responsabilidades de los distintos operadores.

«Adif publicó los suyos al día siguiente», recuerdan fuentes del sector eléctrico consultadas por OKDIARIO, que cuestionan la diferencia de transparencia entre ambos episodios. Las mismas fuentes señalan que las grabaciones relacionadas con el accidente ferroviario «trascendieron prácticamente de inmediato», mientras que, más de un año y medio después del apagón, el conjunto de las comunicaciones de Red Eléctrica continúa sin hacerse público.

El sector considera especialmente llamativo que las grabaciones de Adif se difundieran con tanta rapidez en un contexto en el que, según interpretan estas fuentes, podían contribuir a exculpar al Gobierno de determinadas responsabilidades. Sin embargo, las conversaciones mantenidas durante el apagón siguen sin estar a disposición de las compañías afectadas, pese a su relevancia para esclarecer las causas del incidente.

Los audios y las responsabilidades

Las comunicaciones operativas de aquel 28 de abril constituyen uno de los elementos fundamentales para reconstruir la secuencia de acontecimientos que terminó provocando la interrupción generalizada del suministro eléctrico en España y Portugal.

Según explican las fuentes consultadas, los registros permitirían comprobar qué instrucciones trasladó Red Eléctrica a las centrales de generación, qué advertencias recibió sobre posibles problemas en la red y cómo respondió ante las primeras señales de inestabilidad del sistema.

Las empresas consideran que disponer de las conversaciones originales permitiría contrastar las explicaciones ofrecidas por los distintos protagonistas con las órdenes efectivamente transmitidas durante aquella jornada.

Esta cuestión resulta especialmente relevante por las discrepancias existentes entre Red Eléctrica y las compañías generadoras sobre las causas del apagón. Mientras el operador del sistema defiende su actuación, las eléctricas cuestionan determinadas decisiones relacionadas con la gestión de la red y el control de la tensión. Y de ahí, además, han de derivarse las responsabilidades por las que, en cada caso, tendrán que indemnizarse a los clientes por el corte de suministro.

El acceso a las grabaciones también permitiría conocer si las compañías recibieron instrucciones que condicionaron su capacidad de respuesta y si existieron advertencias que pudieron anticipar el colapso.

Aunque algunas conversaciones ya trascendieron, el conjunto de los registros continúa sin publicarse. La documentación reclamada en sede judicial comprende 8.028 conversaciones y 1.296 correos electrónicos, cifras que permiten dimensionar el volumen de información relacionado con la gestión del sistema durante aquella jornada.

Las demandas por los daños del apagón

El conflicto no se limita a una cuestión de transparencia. Las eléctricas advierten de que la falta de acceso a estas comunicaciones complica la preparación de las reclamaciones judiciales y la determinación de quién debe asumir los daños económicos derivados del apagón.

Para fundamentar estas demandas, las compañías necesitan establecer una relación entre los perjuicios sufridos y las decisiones adoptadas por los distintos responsables del sistema eléctrico. Las grabaciones podrían resultar determinantes para identificar posibles errores de coordinación, instrucciones inadecuadas o actuaciones que contribuyeran a agravar las consecuencias del incidente.

El problema tiene también una dimensión judicial. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama rechazó en abril el acceso a determinadas comunicaciones solicitado por las eléctricas, al considerar que contenían información confidencial y estratégica. Esta decisión constituye uno de los obstáculos para que las empresas puedan examinar el conjunto de las grabaciones.

Red Eléctrica, por su parte, sostiene que debe respetar las obligaciones legales de confidencialidad que afectan a las comunicaciones operativas del sistema. El operador también defiende que su actuación durante el apagón fue correcta.

Sin embargo, las fuentes consultadas por OKDIARIO insisten en que el conocimiento de estas conversaciones resulta imprescindible para avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades.

La comparación con Adif se ha convertido así en uno de los principales argumentos de las compañías para cuestionar la gestión de la información. El sector no entiende que las grabaciones de un accidente ferroviario puedan trascender prácticamente al día siguiente mientras las correspondientes al mayor apagón de la historia reciente de España continúan sin publicarse íntegramente.