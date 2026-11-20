La oleada de cayucos llegados a las costas de El Hierro empieza a tener consecuencias para los vecinos de esta isla canaria. El Gobierno de Pedro Sánchez está gastando 11 millones de euros en levantar un centro de acogida de inmigrantes en suelo rústico en el complejo de Echedo del municipio hierrense de Valverde. El recinto, que tendrá capacidad para unas 300 personas, se está construyendo sobre una parcela de unos 23.000 metros cuadrados, alejada de los núcleos urbanos, en una zona que ya había albergado instalaciones vinculadas a la atención de inmigrantes ilegales.

La obra, denominada Centro de Primeras Llegadas (CPLL), cuenta con un presupuesto de 10,9 millones de euros, según el cartel instalado junto a los trabajos. La cifra supone un incremento respecto a la inversión que se manejaba en 2023, cuando la construcción de este nuevo centro de acogida en Echedo tuvo un presupuesto aproximado de nueve millones de euros.

El proyecto está promovido por la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y ejecutado a través de TRAGSA y TRAGSATEC. La actuación, por su parte, se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuenta con financiación vinculada a los fondos europeos Next Generation EU.

El complejo se está levantando en un entorno rural de Valverde y ocupa una parcela de unos 23.000 metros cuadrados. La obra llevada a cabo ha requerido acondicionar el terreno y dotarlo de suministros, saneamiento, electricidad y otras infraestructuras necesarias para mantener un centro con capacidad para cientos de ilegales.

El enclave tampoco es nuevo en la gestión migratoria. Los antecedentes del mismo sitúan en la zona un antiguo campo de tiro conocido como La Cancela, cuyo uso se abandonó en 2007. Posteriormente, el espacio se reconvirtió para albergar instalaciones de atención a inmigrantes. Ahora, años después, el Gobierno vuelve a apostar por el complejo para levantar un recurso de mayores dimensiones.

Entre las actuaciones asociadas destaca la infraestructura eléctrica, que incluye una línea subterránea de media tensión de 925 metros y un centro de transformación de 250 kVA, con un presupuesto de 291.493 euros. El recinto contará asimismo con un sistema específico de tratamiento de aguas residuales, además de instalaciones de climatización, fontanería, saneamiento y protección contra incendios.

Los vecinos de El Hierro, indignados

La obra ha sorprendido a los residentes de la isla de El Hierro. Un vecino de La Restinga trasladó a OKDIARIO su deseo de que un futuro Gobierno de PP y Vox derribase el centro y planteó que en su lugar se construyeran viviendas sociales. «Ojalá gobernara PP y Vox para que ese centro de atención migratoria se derruyera para hacer vivienda social», manifestó.

Otro residente del complejo de Echedo destacó la magnitud de los trabajos y su excepcionalidad en el municipio de Valverde. «Hace por lo menos 20 años que en el municipio de Valverde no se ve una obra de tal calibre», señaló sobre el despliegue de maquinaria y trabajadores en la zona.

La construcción se produce en plena crisis migratoria en El Hierro, donde las llegadas de cayucos han situado a la isla en primera línea de la ruta atlántica hacia Canarias. El Ejecutivo destina así casi 11 millones de euros a una infraestructura permanente para reforzar la recepción de inmigrantes ilegales, mientras los vecinos conviven con la transformación de un enclave rural en un complejo de acogida de grandes dimensiones.