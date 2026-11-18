La oleada de inmigrantes ilegales que atraviesa El Hierro ha dejado imágenes que reflejan una realidad que va más allá de la llegada constante de embarcaciones a sus costas. OKDIARIO ha podido grabar en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de la isla a inmigrantes recién llegados que portan teléfonos móviles de última generación y que utilizan estos dispositivos para animar a que sigan llegando más cayucos a Canarias.

Las imágenes, grabadas por OKDIARIO durante su estancia en las instalaciones del CATE de El Hierro, muestran a varios inmigrantes utilizando sus teléfonos móviles en unas circunstancias que llaman especialmente la atención en medio de la situación que vive la isla. A través de estos dispositivos, algunos de ellos difunden mensajes animando a que continúen las llegadas de embarcaciones desde las costas africanas.

La escena contrasta con la situación que atraviesa El Hierro, una isla de apenas 12.000 habitantes que se ha convertido durante las últimas semanas en uno de los principales puntos de entrada de la inmigración ilegal a España. La presión sobre sus recursos asistenciales, sanitarios y logísticos ha alcanzado niveles extraordinarios, hasta el punto de que las autoridades insulares han reclamado una respuesta urgente al Gobierno central de Pedro Sánchez.

El mes de noviembre está siendo especialmente complicado. Durante los primeros quince días del mes llegaron a Canarias más de 10.000 inmigrantes a bordo de 97 cayucos, con El Hierro como principal punto de recepción. La isla ha vivido jornadas con más de 1.000 personas desembarcando en apenas 24 horas, una situación que ha puesto contra las cuerdas a los dispositivos de emergencia y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De hecho, el Cabildo de El Hierro llegó a declarar la emergencia social ante la imposibilidad de asumir el ritmo de llegadas y la necesidad de reforzar los medios humanos y materiales.

En este contexto, las imágenes captadas por este periódico en el CATE vuelven a poner el foco sobre las circunstancias que rodean a la ruta de inmigración ilegal del Atlántico y sobre el papel que desempeñan las comunicaciones entre quienes ya han conseguido llegar a territorio español y quienes todavía permanecen en los países de origen.

La utilización de teléfonos móviles permite mantener el contacto con sus países de origen y difundir imágenes y mensajes a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería. Unas comunicaciones que, en las escenas grabadas por OKDIARIO, aparecen vinculadas a mensajes de ánimo para que continúen las travesías en cayuco hacia Canarias.

Mientras tanto, los vecinos de El Hierro siguen reclamando soluciones ante una situación que consideran insostenible. La pequeña isla canaria de El Hierro se ha convertido en la primera línea de una oleada de inmigrantes ilegales que continúa creciendo diariamente.