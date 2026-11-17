OKDIARIO publica en exclusiva el interior del mega centro de acogida para inmigrantes ilegales trasladados de El Hierro, situado en el municipio de La Laguna (Tenerife), donde serán traslados unas 1.200 personas. Gimnasios, salas de reunión, cocinas industriales, así son los interiores a estrenar de este antiguo cuartel militar cuya remodelación ha costado más de 23 millones de euros al erario público.

Conocido por los vecinos por el centro de Las Canteras, el Gobierno de Pedro Sánchez ha escogido a la ONG Accem para gestionarlo. La misma entidad que controla el centro de inmigrantes ilegales más grande de España, situado también en Lanzarote, llamado Las Raíces, situado a sólo 1 km del aeropuerto norte de la isla para facilitar los traslados permanentes a la península.

Este diario ha viajado a la isla canaria para conocer el impacto que tiene la llegada masiva de más de 20.000 personas desde septiembre al archipiélago. Los testimonios recabados por los vecinos son escalofriantes. Mientras el Gobierno prepara la inminente reapertura de las instalaciones tras una inversión millonaria, los residentes reclaman algo que consideran básico: información, transparencia y garantías de seguridad para quienes viven junto al complejo. «Nadie nos ha informado», es la denuncia popular.

Según Delegación del Gobierno, la apertura está fijada antes de final de año. Pese a ello, en las webs de empleo, la ONG Accem encargada de gestionarlo, sigue buscando, según señalan fuentes a OKDIARIO, desesperadamente perfiles para incorporarse a la plantilla: desde abogados, intérpretes como técnicos.