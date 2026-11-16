Santiago Abascal ha llevado a Tenerife su ofensiva contra la inmigración ilegal: «¡Basta de invasión!», ha denunciado este lunes ante más de 3.000 personas en la plaza del Castillo. El líder de Vox aterriza en el archipiélago canario así dispuesto a denunciar las políticas migratorias del Gobierno de España contraponiendo la alternativa de su formación.

«Repatriación y remigración», ha sostenido Abascal ante la multitud de simpatizantes tinerfeños. La isla canaria es la principal en sufrir los traslados calientes desde El Hierro durante las continuas olas recientes de cayucos arribados durante noviembre. La visita llega después de un fin de semana especialmente crítico para Canarias: más de 3.600 personas, con 1.580 rescates el sábado y 1.261 el domingo.

Este martes, el presidente de Vox visitará Lanzarote, donde atenderá a los medios de comunicación. Por la tarde, estará en Gran Canaria. Una ruta express e intensa con la que Abascal defenderá el plan de Vox en materia de migración ante una ciudadanía cada vez más sensibilizada con la defensa de «prioridad nacional» que está llevando a la formación a un crecimiento disparado en los últimos sondeos.

Abascal ha prometido ante miles personas poner fin a las rutas ilegales migratorias si llega al Gobierno: «No somos insolidarios», ha sostenido.

«Que no nos cuenten milongas. Es una invasión planificada, asociada a la regularización masiva de Sánchez, al regalo de las ayudas sociales a los inmigrantes, a la bienvenida que se les da alojándoles en hoteles y dándoles manutención cuando los españoles pasan penurias para llegar a final de mes», ha hecho hincapié. Y es que para el líder de Vox, es un “acto de traición” que el Gobierno no quiera defender ni la frontera en Ceuta ni haya querido vigilar las aguas territoriales españolas con la Armada.

Del mismo modo, el presidente de Vox ha rechazado las acusaciones de falta de solidaridad. «Nos quieren convertir en insolidarios. Pero la insolidaridad y la falta de humanidad es la de Pedro Sánchez y la de todos los mafiosos que están llamando a la invasión migratoria con regularizaciones permanentes», ha subrayado, explicando que la entrada «en los últimos cinco años de seis millones de personas en España ha colapsado el mercado de la vivienda».