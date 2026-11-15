El Hierro recibe 1.261 inmigrantes en siete cayucos y vuelve a superar las mil llegadas en un día

La ola migratoria continúa azotando las costas canarias, especialmente en El Hierro, isla que durante la jornada de este domingo ha recibido al menos 1.261 inmigrantes a bordo de siete cayucos. Con estas cifras, que elevan a más de 96 las embarcaciones rescatadas en el archipiélago en lo que va de noviembre, la isla vuelve a superar las mil llegadas en un sólo día.

En concreto, al menos 937 inmigrantes a bordo de cinco cayucos han desembarcado en el puerto herreño de La Restinga, mientras que otras 324 personas, que viajaban en dos embarcaciones, hicieron lo propio en el puerto de La Estaca. Desde el viernes, ya son 29 los cayucos con 3.684 inmigrantes los que han desembarcado en Canarias.

A las 02:35 horas de este domingo llegaba la primera embarcación a La Restinga, donde los equipos de Salvamento Marítimo, a bordo de la Salvamar Menkalinan, han asistido a 79 inmigrantes de origen senegalés y gambiano, quienes aseguraron haber partido hace cinco días de Mboro, en la costa noroeste de Senegal.

Cercano al mediodía, 244 personas —entre ellas 30 mujeres y siete menores— fueron rescatadas por la Guardamar Diphda. Por su parte, la Salvamar Acrux ha desembarcado a 161 personas, entre ellas 26 mujeres y cuatro menores, una de las cuales ha sido trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes. Todos los ocupantes asistidos son procedentes de Gambia, Senegal y Guinea Conakri, que, según su relato, habían navegado durante siete días desde Bakau, en Gambia.

En horas de la tarde, la Salvamar Navia ha rescatado a unas 241 personas, —26 mujeres y seis menores— que fueron llevadas al puerto de La Restinga. Posteriormente, la Guardamar Polimnia ha desembarcado en La Estaca a 61 personas que viajaban en un cayuco, y después auxilió a otro con 263 inmigrantes.

A las 17:18 horas, la Guardamar Diphda ha vuelto a desembarcar en La Restinga a 212 inmigrantes, entre ellos ocho mujeres y 18 menores varones, que habían partido de Dakar, capital de Senegal, una semana atrás.

En total, este domingo han llegado al El Hierro 1.261 inmigrantes, que se suman a los 1.580 que llegaron el sábado en 14 embarcaciones. La isla, que sufre más la presión de las llegadas de inmigrantes, acumula 96 cayucos en lo que va de noviembre, frente a los 66 que habían llegado durante los diez meses anteriores de 2026.

Respuesta política ante la ola migratoria

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que se ejecuten sin demora los compromisos del pasado martes, que incluyen 15,18 millones de euros para la acogida y los traslados, y otro millón para Cruz Roja. Asimismo, ha pedido más efectivos y recursos en la asistencia sanitaria.

Por otra parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado durante su visita al puerto de La Restinga refuerzos de los medios de Salvamento Marítimo y nuevas medidas sociales y económicas, así como la prolongación hasta diciembre de la presencia del avión español de vigilancia en Senegal.