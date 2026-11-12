Vox endurece su política migratoria y expulsará a quienes sólo vivan de subsidios y no se integren: «Ni uno más»

Vox endurecerá la política migratoria si llega al Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según ha podido saber OKDIARIO en primicia, el partido de Santiago Abascal llevará en su programa electoral un paquete de 15 medidas que incluye un plan detallado de remigración y deportaciones masivas, poniendo el foco en aquellos extranjeros que viven de subsidios públicos.

«Ni uno más» es el mensaje con el que Vox resume su nueva ofensiva contra la inmigración, ante lo que consideran un bulo los que defienden que la inmigración legal e ilegal «es el sustento de las pensiones».

Los de Abascal prometen facilitar el retorno a sus países de origen de los extranjeros que no contribuyan económicamente a España o vivan de subsidios públicos, así como la deportación de quienes cometan cualquier delito contemplado en el Código Civil o intenten imponer costumbres y culturas incompatibles con el modo de vida español.

Fin de las regularizaciones masivas

El documento al que ha tenido acceso OKDIARIO parte de un diagnóstico contundente: «Después de recibir a 5 millones de personas en 5 años España no puede acoger a más inmigrantes». A partir de esa premisa, Vox plantea prohibir las regularizaciones masivas y establecer que quienes entren ilegalmente en España «jamás podrán regularizar su situación». Una de sus principales apuestas es acabar con los mecanismos que permiten obtener la residencia después de haber permanecido un tiempo en territorio nacional.

En concreto, la formación propone suprimir la figura del arraigo como vía para atajar la inmigración ilegal y revocar las denominadas pasarelas rápidas para adquirir la nacionalidad española. También contempla la repatriación de todas aquellas personas que permanezcan en situación irregular en España.

Vox propone que el inmigrante no pueda vivir de subsidios

La remigración ocupa un lugar destacado en el programa. Vox plantea un plan para facilitar el regreso a sus países de origen de los extranjeros que no contribuyan a la economía española o que vivan de subsidios públicos que, según denuncia el partido, no alcanzan a los españoles. La propuesta amplía el foco de las expulsiones más allá de quienes hayan entrado ilegalmente o tengan antecedentes penales y sitúa también la dependencia de las prestaciones públicas entre los criterios que deben orientar la política de retorno.

El partido de Abascal también quiere endurecer las condiciones para permanecer en España. Su programa contempla deportar a los extranjeros que cometan delitos o hagan del delito leve su forma de vida. A estos supuestos añade otro relacionado con la integración cultural: la expulsión de quienes traten de imponer costumbres, hábitos o culturas ajenas al modo de vida español o incompatibles con el respeto a la dignidad de las mujeres.

Revisión de nacionalidades y devolución de los menores

El endurecimiento de la política migratoria también alcanzará a la adquisición de la nacionalidad. Vox propone elevar los requisitos para convertirse en español, revisar las concesiones que considere fraudulentas y ampliar los supuestos de pérdida de nacionalidad para los españoles no de origen que cometan delitos.

La formación plantea igualmente recuperar una de sus medidas habituales respecto a los menores extranjeros no acompañados (MENAS): su devolución a sus familias o a las instituciones de tutela de sus países de origen, siempre atendiendo al interés superior del menor. En paralelo, propone perseguir a las ONG y las redes criminales que participen o colaboren en la sustracción o el secuestro de menores.

El programa también pone el foco en las organizaciones que trabajan con inmigrantes. Vox quiere eliminar todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos públicos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal. La medida alcanzaría también a las organizaciones que, a juicio de la formación, actúen como cooperadores necesarios de las mafias dedicadas al tráfico de personas.

Amenaza con retirar la cooperación a los países que no colaboren

La estrategia migratoria de Vox no se limitará a las medidas dentro de las fronteras españolas. El partido propone terminar con la cooperación al desarrollo con aquellos países que no colaboren en la gestión de los flujos migratorios y retirar ayudas y fondos a los Estados que fomenten la inmigración ilegal o la utilicen como instrumento de presión política.

Además de la retirada de financiación, la formación plantea promover sanciones contra esos gobiernos, trasladando así parte de la presión diplomática y económica a los países de origen de los inmigrantes.