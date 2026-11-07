Españoles sin poder votar en Nueva York por el atasco consular: «Nacionalizan falsos nietos y nosotros sin alta en el censo»

El Consulado de Nueva York retrasa hasta seis meses el alta para votar, pese a que la ley fija 10 días máximo la gestión de la inscripción consular, que da a los españoles residentes en el exterior plenos derechos como ciudadanos. «Nacionalizan falsos nietos y nosotros sin alta en el censo», denuncia a OKDIARIO un español de origen catalán afincado en este estado de Estados Unidos.

En la planta 30 del exclusivo rascacielos neoyorkino donde se sitúa el Consulado de España en pleno Manhattan, no hay tiempo para dar de alta consular a ciudadanos españoles. Desde el Consulado reconocen que están inmersos en «un alto volumen de trámites solicitados». La demanda por las nuevas solicitudes por la Ley de Nietos ha ocasionado un atasco con los españoles residentes tanto en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania y Delaware, que dependen de esta demarcación.

Éste es el caso de M., un español que solicitó su alta consular el pasado 16 de julio en el Consulado de Nueva York. Cuatro meses después, sigue sin obtener resolución, lo que le llevará a no poder votar en las próximas elecciones del 29 de noviembre.

El consulado le respondió formalmente en un correo al que ha tenido acceso OKDIARIO que «el plazo de tramitación por inscripciones consulares es de un mínimo de 6 meses». La normativa, sin embargo, establece otro plazo. El Real Decreto 991/2024, de 1 de octubre, que regula el Registro de Matrícula Consular, fija en diez días el plazo máximo ordinario para resolver las solicitudes de alta como residente, según su artículo 5.

«Mientras aceleran el proceso para dar nacionalidad a los falsos nietos del exilio, a los españoles en Nueva York no nos dan de alta», denuncia este ciudadano, que ha preferido mantener su identidad en el anonimato por temor a posibles represalias en sus futuras gestiones con la Administración española.

6 meses para una inscripción consular

Su caso comenzó este verano, cuando, después de haber regresado a Estados Unidos tras pasar un año en España por motivos profesionales, remitió toda la documentación necesaria para recuperar su inscripción consular. Sin embargo, más de cuatro meses después, a 6 de noviembre, continúa sin recibir el alta.

Este español ya había estado registrado anteriormente en Nueva York y únicamente necesitaba volver a darse de alta después de haber trasladado temporalmente su residencia a España. «Es una espera injustificable, porque no se trata de una primera inscripción ni de un expediente complejo», añade.

De hecho, su pasaporte y el de sus hijos fueron expedidos en Estados Unidos por las autoridades españolas y sus números figuran en los registros del propio Consulado. «El Consulado es quien me ha dado los pasaportes. Es ridículo que ahora no puedan simplemente darme de alta», protesta. El ciudadano sostiene que ha cumplido con todos los requisitos y que, si faltase algún documento, el Consulado debería requerirle su subsanación, en lugar de mantener su expediente paralizado durante meses.

Este ciudadano español sostiene que no es el único que está sufriendo retrasos en la inscripción y afirma conocer a otros españoles residentes en la zona que atraviesan problemas similares.

Por todo ello, ha presentado un requerimiento formal ante el Consulado para reclamar que se tramite su inscripción y se respete el plazo previsto legalmente.

Su denuncia pone el foco en una paradoja que afecta a los españoles residentes en el exterior: mientras el Gobierno ha impulsado la tramitación de miles de solicitudes de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, ciudadanos que ya son españoles y que necesitan actualizar su situación administrativa se encuentran con esperas de varios meses para un trámite ordinario.

«Yo soy español y no estoy pidiendo un favor. Estoy cumpliendo las leyes. Ellos tienen la obligación de resolver en diez días», insiste. Mientras tanto, él y sus hijos siguen sin disponer de los servicios consulares ordinarios y este ciudadano ya sabe que no podrá votar en las elecciones generales del 29-N.

Sin servicios consulares y sin poder acreditar su residencia

Las consecuencias de este bloqueo van mucho más allá de una cuestión burocrática. El afectado explica que no disponer de la inscripción consular le impide acceder con normalidad a los servicios que España presta a sus ciudadanos residentes en el extranjero.

Uno de los problemas que ya está sufriendo tiene que ver con sus gestiones bancarias en España. Su entidad financiera le exige periódicamente un certificado de residencia en el extranjero para acreditar su situación fiscal. Sin el alta consular, no puede obtener ese documento en las condiciones que necesita.

Pero el problema más grave afecta a su relación con la propia Administración española. «No tenemos servicios consulares, sólo los de emergencia. Ni siquiera puedes llamar por teléfono para que te atiendan como un ciudadano registrado», explica.

Españoles se quedan sin votar el 29-N

La consecuencia más directa de esta demora se produce en plena campaña electoral. Este español no podrá participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre porque no figura inscrito en el Registro de Matrícula Consular y, por tanto, no ha podido incorporarse al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en las condiciones necesarias para votar desde Estados Unidos.

«Me están quitando mi derecho a votar y soy español», lamenta. El ciudadano lleva más de 15 años viviendo en Estados Unidos. Durante todo este tiempo había mantenido su relación administrativa con España sin problemas, hasta que la actual demora le ha dejado en un limbo burocrático.

Citas imposibles y esperas de meses

El afectado también denuncia las dificultades para conseguir una cita presencial en el Consulado de Nueva York. Según relata, la mayoría de los trámites requieren atención presencial y cita previa, pero conseguir una resulta prácticamente imposible.

«Me he levantado a las doce de la noche para pedir cita y es imposible. Están todas cogidas», explica. Asegura que, en ocasiones, hay que intentar reservar con 30 días de antelación y que ni siquiera así se consigue acceder a los servicios consulares.