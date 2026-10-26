Objetivo captar votantes: cuatro consulados en Argentina exigían estar inscrito en el censo electoral para dar la nacionalidad

Cuatro consulados españoles en Argentina han exigido a miles de argentinos la solicitud de inscripción en el censo electoral como requisito previo para admitir a trámite la petición de nacionalidad por la Ley de Nietos. OKDIARIO muestra circulares oficiales del Consulado de Rosario y Córdoba, donde se glosan todos los documentos que cualquier solicitante debía aportar si quería ser atendido.

Hasta un total de 11 documentos debía aportar el solicitante en el Consulado de Rosario, en una carpeta «para facilitar el escaneo de toda la documentación». Entre todos ellos, no se exigía ninguna prueba sobre el exilio de su antepasado español.

Ahora bien, las fotocopias aportadas de partidas de nacimiento del abuelo o bisabuelo, así como el acta de matrimonio de los progenitores del solicitante, llaman poderosamente la atención la exigencia por parte del Consulado de Rosario de dos formularios referidos al voto en España, que nada tienen que ver con los requisitos técnicos al acceso a la nacionalidad, según consta en la Ley de Memoria Democrática.

Los solicitantes debían aportar relleno tanto al formulario de inscripción de residente español como a la solicitud de darse de alta en el censo electoral de residentes ausentes.

«Todos los formularios deben estar rellenos en su totalidad. Quien acuda a la cita sin los formularios rellenos no será atendido y deberá solicitar un nuevo turno», advertía el Consulado de Rosario en la comunicación oficial, estando como responsable el experimentado diplomático Pablo Patas Casteleiro, quien reconoció que multitud de nacionalizados no eran descendientes del exilio.

Ambos documentos relacionados con el censo electoral debían aportarlos el solicitante «sin fecha». Además, en el Anexo V, referido al documento de autenticación de solicitudes de opción a la nacionalidad por la Disposición adicional 8.º, se indicaba explícitamente que debía estar «sin firma».

Una práctica similar seguida por el resto de consulados provinciales de Argentina: Mendoza, Bahía Blanca y Córdoba. Diversas fuentes consultadas por OKDIARIO que han participado en las gestiones de asesoramiento y tramitación en los cinco consulados españoles en Argentina señalan que, salvo en Buenos Aires, en todos ellos se exigía el mismo protocolo que en Rosario. «El pretexto que nos daban era la distancia entre municipios y el consulado en cuestión», señalan.

Según aclaran las mismas fuentes, «no sucede en el de Buenos Aires, donde los interesados deben acudir conforme avanza el proceso de solicitud para compilar más documentos a fin de alcanzar, una vez obtenida la nacionalidad, su alta en el censo electoral».

Exigían que las inscripciones electorales no se fecharan

«El procedimiento seguido por dichos consulados argentinos es irregular», señalan fuentes consulares consultadas por este diario, que han gestionado las solicitudes de nacionalidad en pleno aluvión por la Ley de Memoria Democrática en otros países.

Según alertan estas fuentes, hay dos cuestiones que no tienen lugar en una oficina consular. La primera, la exigencia de aportar documentos sin firma ni fecha para tramitar la solicitud. «En una oficina administrativa, hay que fechar los documentos, tanto los que se aportan como los que se lleva el solicitante», advierten las fuentes.

La segunda, la relacionada con las inscripciones en el censo de españoles ausentes en el exterior (CERA) y el Registro de Matrícula, previas a la concesión de nacionalidad española. «La inscripción en el CERA y en el Registro de Matrícula debe hacerse después de haberse obtenido la nacionalidad», alertan. Mientras apuntan que el proceso entre ambas puede distar «incluso años», «dependiendo del tiempo que lleve al solicitante a obtenerla».