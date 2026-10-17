Este informe de Exteriores prueba que el Gobierno puede identificar a los falsos nietos como le exige el Supremo

El Ministerio de Asuntos Exteriores dispone de estadísticas detalladas sobre los expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la conocida como Ley de Nietos. Así lo acredita un informe oficial firmado por la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Carolina de Manueles Álvarez, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que recoge los datos comunicados mensualmente por las oficinas consulares españolas y permite conocer el estado de tramitación de cientos de miles de solicitudes.

El documento realizado por dicha dirección general dependiente del Ministerio de Exteriores desglosa al detalle las nacionalidades concedidas, las solicitudes que ya han sido aprobadas pero están pendientes de inscripción en el Registro Civil y los expedientes que todavía no han sido resueltos, por cada uno de los anexos de la Ley de Memoria Democrática con datos a 31 de agosto de 2026.

Una información que resulta relevante teniendo en cuenta que la Administración del Estado se ha declarado «incapaz» para dar cumplimiento a la exigencia planteada por el Tribunal Supremo para que el Gobierno pueda identificar a los nacionalizados por la Ley de Nietos y aplicar las medidas relacionadas con el censo electoral de españoles residentes en el extranjero.

Mientras que el Ejecutivo de Sánchez se excusa, Vox ha señalado que sí puede llevar a cabo «la perfecta identificación». Los de Abascal se basan precisamente en este informe de la Abogacía del Estado aportado como documento de recurso de reposición en el Tribunal Supremo.

Dado que Vox señala que hay un grave riesgo de caos electoral, ante «la desidia y voluntad rebelde», ya que hasta la fecha no está documentada ninguna acción por parte de los ministerios implicados ni de la Junta Electoral Central ni de la Oficina del Censo Electoral, pese a que «no hay motivos para no llevarlo a cabo».

El argumento que arroja Vox es el siguiente: cada nacionalidad comunicada al Ministerio por las oficinas consulares se corresponde con un expediente, por lo que «no hay nada que impida conocer qué expedientes son», señalan desde Acción Jurídica de la formación, puesto que el desglose de Exteriores no se limita a ofrecer una cifra global, sino que diferencia los procedimientos por anexos y por estado de tramitación.

Más de 168.896 nacionalidades sin acreditar exilio

Según reconoce en documento oficial la directora general, Carolina de Manueles Álvares, Exteriores había concedido, hasta el 31 de agosto de 2026, un total de 168.896 nacionalidades al amparo del anexo I de la disposición adicional octava, correspondiente a la controversia por la acreditación del exilio y que serían todos aquellos nuevos ciudadanos que no pueden votar estas elecciones generales.

La directora general precisa que los datos proceden de la información recopilada por su departamento «a partir de las estadísticas que las oficinas consulares remiten mensualmente sobre la tramitación de los expedientes de opción a la nacionalidad».

A esta cifra se suman 1.090 nacionalidades concedidas por el anexo II y otras 195.872 por el anexo III. Además, el Ministerio contabiliza 3.159 nacionalidades concedidas al amparo del anexo IV, relativo a determinados supuestos de solicitud de la nacionalidad española de origen. En conjunto, los cuatro apartados suman 369.017 nacionalidades concedidas, según las cifras recogidas en el informe.

Otros 231.000 expedientes aprobados sin dar de alta

El documento también revela la existencia de un importante volumen de solicitudes que ya han recibido una resolución favorable, pero que todavía no han culminado su inscripción en el Registro Civil. En concreto, Exteriores contabiliza 231.667 expedientes aprobados pendientes de inscripción registral.

El informe también cuantifica los expedientes que permanecían sin resolver a finales de agosto. En total, el Ministerio contabilizaba 644.152 solicitudes pendientes de resolver en estos cuatro apartados.

Exteriores contabiliza más de 1,1 millones de solicitudes pendientes

El documento incluye, además, una precisión sobre otro grupo de potenciales solicitantes: las personas que pidieron cita dentro del plazo legal, pero cuyos expedientes todavía no habían sido recibidos por las oficinas consulares.

En este apartado, el informe señala que existen «algo más de 1,1 millones de solicitudes pendientes de recibir». Se trata de personas que solicitaron cita en plazo en aquellas oficinas consulares que contaban con herramientas telemáticas capaces de garantizar la identidad del solicitante y generar un justificante que acreditara que la petición se había realizado dentro del periodo de vigencia previsto por la disposición adicional octava de la ley.