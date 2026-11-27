La Premier League llega a la jornada 12 de competición con todo por decidir en la parte alta de la tabla. Mientras el Arsenal lidera con 28 puntos, Brighton y Manchester City (22) quieren afianzarse en los puestos de honor, y sorpresas como Bournemouth, Brentford y Leeds United buscan plazas europeas. El duelo entre Arsenal y Manchester City es el plato fuerte del fin de semana.

La duodécima jornada del mejor fútbol inglés se podrá disfrutar en DAZN, plataforma que tiene los derechos de retransmisión y emite todos los partidos de la Premier League. Movistar ofrece un partido por jornada, así que se podrá seguir en vivo y en directo en España, pero no gratis.

Jornada 12 de la Premier League

Nottingham Forest – Chelsea

Duelo precioso para abrir la jornada. Con Xabi Alonso cuestionado tras 1-4 en casa ante el Leeds United, el Chelsea tiene la oportunidad de redimirse en el campo de un Nottingham Forest que está con solo nueve puntos mirando de cara al descenso (17º). El partido será el viernes 27 de noviembre a las 21:00 h en DAZN 1.

Manchester United – Brentford

Los de Pochettino tienen ante sí una jornada vital. Siendo penúltimos en la clasificación con solo ocho puntos, una victoria ante un equipo que está haciendo las cosas muy bien (6º en la tabla) podría suponer la motivación necesaria para cambiar la dinámica. El duelo será el sábado 28 de noviembre a las 16:00 h en DAZN 1.

Leeds – Coventry City

El Leeds es una de las grandes sorpresas en esta Premier League. Séptimos en la clasificación con 17 puntos, buscan seguir sumando ante un Coventry que parece ir dejando atrás el descenso (12 puntos). El duelo será el sábado 28 de noviembre a las 16:00 h en DAZN.

Ipswich Town – Aston Villa

El conjunto de Unai Emery quiere confirmar el cambio de dinámica, y para ello será fundamental sumar tres puntos en el campo de un Ipswich que luchará por no descender de esta Premier League. El partido será el próximo sábado 28 de noviembre a las 18:30 h y se podrá disfrutar en DAZN.

Everton – Liverpool

Derbi de Merseyside en la jornada 12 de la Premier League en contextos muy diferentes. El Everton quiere acercarse a Europa (9º con 16 puntos), mientras que el Liverpool (4º con 21) busca meter miedo a Manchester City y Brighton y alcanzar la segunda posición en la tabla. El partido será el domingo 29 de noviembre a las 13:00 h en DAZN.

Brighton – Newcastle

Es difícil imaginar quién puede parar a este Brighton. El equipo de las gaviotas es actualmente segundo en la clasificación y recibe a un Newcastle irregular que quiere escapar de la zona media de la tabla (13º con 13 puntos). Nueva oportunidad para seguir afianzándose en Champions. El duelo será el domingo 29 de noviembre a las 15:05 h en DAZN.

Fulham – Bournemouth

El equipo de Álvaro Arbeloa acumula cinco partidos consecutivos sin perder, y a base de esfuerzo quiere sumar ante uno de los equipos más en forma de toda la Premier League, un Bournemouth que es quinto en la clasificación (18 puntos) y quiere llegar a los puestos de Champions. El partido será el domingo 29 de noviembre a las 15:05 h en DAZN.

Sunderland – Tottenham

El Sunderland marca el descenso (9 puntos) y quiere probar al nuevo Tottenham, que ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos y ha ascendido hasta el décimo puesto con 15 puntos. El partido será el domingo 29 de noviembre a las 15:05 h en DAZN.

Crystal Palace – Hull City

Para sorpresa de muchos, el recién ascendido Hull City está evitando los puestos bajos de la tabla. Un equipo aguerrido que se encuentra en la 11ª posición con 14 puntos y visita al colista. El Crystal Palace cierra la tabla con solo siete puntos y es un partido fundamental en casa. El duelo será el domingo 29 de noviembre a las 15:05 h en DAZN.

Arsenal – Manchester City

El gran duelo de la Premier League cerrará la jornada 12. Arsenal y Manchester City se ven las caras en el Emirates, con los de Arteta seis puntos por encima del conjunto de Maresca. No están siendo buenos tiempos en Manchester y, a falta de confirmar la sanción por todos sus delitos, este es un partido que puede decantar la balanza a favor de los gunners para un nuevo título doméstico. El partido será el domingo 29 de noviembre a las 17:30 h y se podrá disfrutar en DAZN.