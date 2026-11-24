Un futbolista de 23 años que milita en la League Two inglesa, la cuarta categoría del fútbol británico, ha sido acusado de tres delitos de violación, agresión sexual y otros cargos relacionados con delitos sexuales contra menores. Se trata de Isiah Noel-Williams, delantero del Barnet FC, que ha sido enviado a prisión preventiva después de comparecer ante un tribunal británico. El caso ha provocado una gran conmoción en el fútbol inglés por la gravedad de las acusaciones que pesan sobre el joven jugador.

Según ha informado la Policía de Hertfordshire y han recogido medios como la BBC y The Sun, Noel-Williams se enfrenta a tres cargos de violación y uno de agresión mediante penetración. Además, las autoridades le atribuyen un delito de comunicación sexual con un menor y otro de suministro de drogas. Unas acusaciones gravísimas que ahora deberán ser examinadas por la Justicia.

El futbolista, de 23 años y natural de St Albans, compareció el pasado sábado 21 de noviembre ante el Tribunal de Magistrados de Hatfield. Después de la vista, fue enviado a prisión preventiva mientras continúa el procedimiento judicial. Su próxima comparecencia está prevista para el 22 de diciembre en el Tribunal de la Corona de St Albans, donde deberá seguir respondiendo a las acusaciones que se han presentado contra él.

Isiah Noel-Williams, detenido

La investigación está siendo desarrollada por la unidad de protección pública de la Policía de Hertfordshire, que confirmó los cargos después de las correspondientes investigaciones. Por el momento, no han trascendido públicamente todos los detalles de los hechos investigados ni las circunstancias concretas en las que se habrían producido los presuntos delitos. El caso también ha salpicado directamente al Barnet FC, equipo en el que milita Noel-Williams y que actualmente compite en la League Two. La entidad inglesa confirmó públicamente que uno de sus futbolistas del primer equipo había sido acusado y enviado a prisión preventiva como consecuencia de una investigación policial.

«El Barnet FC puede confirmar que un jugador del primer equipo, Isiah Noel-Williams, ha sido acusado y puesto en prisión preventiva como parte de una investigación de la Policía de Hertfordshire», explicó el club en un comunicado. La entidad también quiso dejar clara su disposición a colaborar con las autoridades durante todo el proceso. «El club está cooperando plenamente con las autoridades y determinará cualquier otra medida a su debido tiempo», añadió. Asimismo, anunció que no realizaría más comentarios sobre el asunto al encontrarse ya en manos de la Justicia.

Noel-Williams había llegado al Barnet el pasado verano procedente del fútbol semiprofesional inglés, después de jugar en el Hemel Hempstead. Esta temporada había disputado nueve encuentros con su actual equipo, en la que suponía su primera experiencia en el fútbol profesional británico. Anteriormente también había pasado por clubes como Kettering Town, Matlock Town, Cheshunt y Harrow Borough.