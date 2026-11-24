Una botella de vino en la mesa es siempre una buena señal. Ha acompañado comidas familiares, celebraciones, reuniones de amigos y esas sobremesas que empiezan sin hora de cierre. Durante generaciones, el tinto fue casi un miembro más de la familia. Hoy, 24 de noviembre, Día Mundial del Vino Tinto, conviene preguntarse qué ha sido de él. Los hábitos cambian y el consumo baja, sobre todo entre los más jóvenes, que se acercan a esta bebida de otra manera y que a menudo encuentran demasiadas barreras para disfrutarla. ¿Se ha quedado antiguo el tinto? ¿Ha perdido su capacidad de seducción? Ni mucho menos. Lo que necesita es que volvamos a contar bien su historia, y esa historia, en España, tiene nombres propios.

España no se entiende sin sus viñedos, sus denominaciones de origen y esas bodegas que llevan décadas, incluso siglos, interpretando el paisaje a través de una botella. Tampoco sin los restaurantes que cuidan sus cartas, los sumilleres que saben recomendar sin pontificar y los aficionados que disfrutan descubriendo una etiqueta nueva. El tinto sigue teniendo mucho que decir, aunque quizá debamos aprender a escucharlo de otra manera.

Durante demasiado tiempo asociamos los grandes tintos a estructura, concentración, madera y largas crianzas. Parecía que cuanto más potente, mejor. No seré yo quien reniegue de un buen Ribera o de un Rioja con años de evolución, pero el vino no debería convertirse en un examen. Se trata de disfrutar, de descubrir y de compartir. El consumidor ha cambiado y el sector lo sabe: se buscan vinos más frescos, más ligeros, que se dejen beber desde la primera copa, y crece la curiosidad por las variedades autóctonas, los pequeños productores, los vinos de parcela y las regiones que vivieron a la sombra de las grandes denominaciones.

Conviene, sin embargo, empezar por los clásicos, porque sin ellos no se entiende nada. En Haro, López de Heredia sigue elaborando su Viña Tondonia como si el tiempo no corriera, con largas crianzas y una fidelidad a su estilo que hoy, paradójicamente, parece vanguardia. María José López de Heredia ha sabido defender esa casa centenaria frente a todas las modas, y el mundo ha terminado por darle la razón. En Elciego, Marqués de Riscal, fundada en 1858 y una de las casas pioneras de Rioja, supo traer a España el método bordelés y, siglo y medio después, reinventarse con el edificio de Frank Gehry, que convirtió una bodega histórica en un icono de la arquitectura contemporánea. Y en Valbuena de Duero, Vega Sicilia sigue siendo la referencia mítica del tinto español: su Único es, desde hace más de un siglo, la botella que todo aficionado sueña con descorchar alguna vez.

Entre la tradición y la renovación se mueve Bodegas Cepa 21, en Castrillo de Duero (Valladolid), donde José Moro lleva más de dos décadas reinterpretando la Ribera del Duero. Su proyecto nació para unir tradición e innovación en torno a la tempranillo, y la bodega afronta ahora una nueva etapa en la que busca tintos más elegantes, sutiles y amables, sin renunciar a la complejidad ni a la capacidad de guarda que han distinguido a la denominación. Malabrigo y Horcajo representan bien esa personalidad. No muy lejos, en Quintanilla de Onésimo, un danés, Peter Sisseck, demostró a mediados de los noventa con Pingus que la Ribera podía dar vinos de culto, de producción mínima y fama planetaria.

Algo parecido sucede en Toro, una denominación que durante años cargó con la etiqueta de vinos excesivamente potentes. Bodegas Monte la Reina, bajo la dirección de Carolina Inaraja, trabaja para demostrar que la comarca zamorana tiene mucho más que ofrecer, combinando el respeto por la tinta de Toro con una mirada abierta a la experimentación y a nuevas formas de elaborar.

La revolución, sin embargo, ha llegado también desde los márgenes. Álvaro Palacios, riojano de Alfaro, apostó a finales de los ochenta por el Priorat cuando casi nadie creía en aquellas laderas de pizarra, y su L’Ermita es hoy uno de los grandes vinos del mundo. Después, junto a su sobrino Ricardo Pérez Palacios, puso el Bierzo y la mencía en el mapa. Telmo Rodríguez, desde Remelluri, en Labastida, y con proyectos repartidos por media España, lleva años rescatando viñedos viejos y pueblos olvidados.

Tras ellos ha llegado una generación de nuevos elaboradores que trabaja desde la viña y con las uvas que el mercado despreciaba. En la Manchuela, Juan Antonio Ponce, formado junto a Telmo Rodríguez, ha rescatado la bobal en Iniesta (Cuenca): una variedad condenada durante décadas al granel que en sus manos ofrece tintos frescos, jugosos y llenos de fruta. Y en la sierra de Gredos, entre Madrid y Ávila, la garnacha de viñas viejas en altura ha encontrado a sus mejores intérpretes. Comando G, la aventura de Daniel Landi y Fernando García, ha llevado esos vinos a las mejores mesas del mundo; Bernabeleva, en San Martín de Valdeiglesias, o Daniel Ramos, en El Tiemblo, completan un mapa que hace veinte años nadie se habría atrevido a dibujar. Son tintos finos, luminosos, casi borgoñones, que hablan de paisaje antes que de técnica y que han seducido precisamente a ese público joven que parecía perdido.

Pero el futuro del tinto no depende únicamente de quienes lo elaboran. También está en manos de quienes lo sirven y lo recomiendan, de quienes consiguen que el comensal se interese por una botella que nunca habría elegido. Ahí entra el sumiller, una figura que ha ganado protagonismo y que tiene la responsabilidad de acercar el vino sin convertirlo en territorio de iniciados. Custodio López Zamarra, desde la sala de Zalacaín, enseñó a varias generaciones de madrileños a beber con criterio. Josep Roca, en El Celler de Can Roca, ha elevado la sumillería a la categoría de relato, capaz de explicar un vino como quien cuenta un viaje.

En Madrid, Berria se ha convertido en uno de esos lugares donde el vino tiene vida propia. Frente a la Puerta de Alcalá, este wine bar reúne una de las cavas más destacadas del país, con más de 3.000 referencias y alrededor de un centenar de vinos por copas, lo que permite recorrer territorios, variedades y añadas de todo el mundo sin necesidad de abrir siempre una botella entera. Al frente de su propuesta vinícola está Mario Ayllón, un sumiller que entiende el vino desde la libertad y la ausencia de dogmas.

Y si hay un restaurante donde el vino forma parte de la experiencia desde el primer momento, ese es Ambivium, en Peñafiel (Valladolid). Junto a la bodega Pago de Carraovejas, ha construido una propuesta en la que las armonías líquidas son protagonistas. Su bodega supera las 5.000 referencias de los cinco continentes, y el recorrido comienza precisamente en la bodega para continuar por distintos espacios hasta llegar a la mesa. Una manera de entender la gastronomía en la que la experiencia líquida no queda relegada a un segundo plano.

Hoy es buen día para descorchar una botella, aunque el tinto no necesita fechas señaladas, ni homenajes grandilocuentes, ni discursos interminables. Le basta una mesa, unos amigos y alguien dispuesto a escuchar lo que tiene que contar. Lo demás, como las buenas sobremesas, viene solo.