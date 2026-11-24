La entrevista del director de OKDIARIO, Eduardo Inda, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sirve para hacerse una idea de lo que el candidato popular entiende que España necesita cambiar con urgencia, más allá de lo mucho que tendrá que acometer posteriormente en el caso de que alcance la presidencia del Gobierno. Entre lo urgente y lo necesario, habrá que convenir que su diagnóstico es certero, pues apunta con claridad a la necesidad de sanear las instituciones del Estado y dotarlas, ante todo, de autonomía y libertad de criterio, pues el Gobierno las ha contaminado al extremo de convertirlas en terminales del sanchismo. La Administración central es un ejemplo del grado insufrible de colonización partidista ejercido por el Ejecutivo en estos últimos ocho años, de modo que hay que recuperar la profesionalidad perdida. Y pone como ejemplo organismos como la Fiscalía, comprometiéndose a designar un fiscal general de probada solvencia y no a un siervo del poder ejecutivo.

En materia de inmigración, Feijóo tiene igualmente claro que España no puede ir por libre y desligarse de la UE en esta materia, porque no se puede incentivar la llegada masiva de extranjeros sin establecer previamente una serie de criterios que separen el trigo limpio de las malas hierbas e impidan que nuestro país se convierta en un paraíso de irregulares, algunos con un turbio pasado delictivo. Es de sentido común. Otro aspecto de la entrevista es el que tiene que ver con la corrupción y el compromiso de Feijóo de no amnistiar a ningún político condenado por este delito. Va de suyo, sin olvidar que la corrupción moral también es una constante del sanchismo que urge erradicar en defensa de una democracia herida.

Feijóo, en definitiva, parece tener claras las prioridades. No llegará a la Moncloa, en todo caso, sin el apoyo de Vox, de modo que habrá de consensuar un calendario de acciones urgentes. Y en esa tarea conjunta tendrán ambos que fijar un marco de actuación que coloque los legítimos objetivos de PP y Vox al servicio siempre de los intereses de España.