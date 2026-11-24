El pasado mes de marzo se cumplieron tres décadas de la célebre campaña del dóberman, supuestamente ideada por Alfonso Guerra y gestionada por Ciprià Císcar, que entonces era el coordinador de campaña. La idea surgió como un revulsivo ante los datos desfavorables para el PSOE, liderado por Felipe González. Imágenes en blanco y negro, con un perro amenazante asociado al Partido Popular. El voto del miedo en estado puro. Aunque fue una campaña obscena, extremadamente oscura en sus intenciones, ocurrió en unos momentos en los que un PSOE de apariencia socialdemócrata mantenía un leal sentido institucional. Resultado final: PP, 156 escaños; PSOE, 141.

La remontada no fue suficiente y, en el horizonte del año 2000, aguardaba la mayoría absoluta de José María Aznar, de nuevo primer ministro. El origen de la idea se apoyaba en las maneras de hacer campaña electoral en Estados Unidos: ataque frontal, sin contemplaciones, aunque sin ataques personales.

Desde entonces, los socialistas han recurrido sistemáticamente al voto del miedo, apelando a los sentimientos cuando los argumentos no colaban. Empezando por el «joyas» José Luis Rodríguez Zapatero, con la diferencia de que esto ocurrió una vez que el PSOE decidió abandonar su apariencia socialdemócrata y acentuar el guerracivilismo con la Ley de Memoria Histórica. Siguió esta tendencia su diabólico acólito, el yerno del proxeneta, añadiendo ese muro que pretendía acabar con la alternancia porque la derecha estaba apestada.

Lo que realmente estaba apestado era el sanchismo, aliado con el terrorismo y el separatismo golpista, además de con los comunistas bolivarianos. En estos últimos ocho años, el PSOE ha abrazado la ideología de extrema izquierda y, con Pedro Sánchez como presidente de la Internacional Socialista, ha apostado por introducir prácticas bolivarianas en la Unión Europea, mientras Bruselas —la perdición del continente— optaba por mirar indiferente hacia otro lado.

En la campaña del 29-N, el sanchismo no ha dejado de hablar de la extrema derecha, es decir, del dóberman 2.0, regándonos con mensajes del miedo porque saben muy bien que sus argumentos no vuelven a colar. Lo vimos en el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, donde el yerno del proxeneta insistía una y otra vez en vincular al PP con la extrema derecha. Lo mismo hizo Francina Armengol en el debate a cuatro del pasado domingo. Reconozco que no vi el debate más allá del primer cuarto de hora porque me producía arcadas escuchar a esa líder del PSIB-PSOE, que ha destruido la dignidad del cargo de presidenta del Congreso de los Diputados al entregarse a los pies del yerno, en lugar de mostrarse firme en defensa de la división de poderes.

Es por eso por lo que, en mi opinión, sería una infamia que Armengol reeditase su acta de diputada. Porque un demócrata de verdad, en conciencia, no puede revalidarla, ya que ella solo es un fraude democrático de manual. Claro que, al parecer, el votante del PSIB-PSOE no le hace ascos a la infamia. ¿Cuál es el significado de infamia, mis queridos votantes baleares de izquierdas? Veamos: «Descrédito, deshonra, maldad y vileza de una persona». La RAE. Basta repasar su actuación durante estos cuatro años como presidenta del Congreso.

Quiero pensar que es tal el hartazgo por las fechorías del sanchismo que esta vez no va a colar el voto del miedo, aunque la sospecha del pucherazo ahí está, tan bolivariano, y puede que no suficientemente valorada por el TS y la JEC. Busquen el significado de estas siglas. Me da pereza recordarlo.

En primer lugar, hay dirigentes históricos del PSOE que anuncian su voto al PP ante tanta deriva y el procurador del dóberman, Felipe González, va a votar en blanco —eso dice—, lo que viene a sugerir una de estas dos opciones: o bien eso del muro no le parece del todo mal, o bien votará al PP de manera oculta. En una democracia consolidada, como supuestamente es la nuestra, el voto puede dejar de ser momentáneamente ideológico para pasar a ser pragmático.

España, en este medio siglo de democracia, no se ha ido definitivamente a la mierda, económicamente hablando, porque, ante los destrozos de Felipe y de Zapatero, José María Aznar y Mariano Rajoy consiguieron, con su gestión, remontar la gravísima situación. A Rajoy le perdió no estar en la batalla cultural. Ni siquiera fue capaz de derogar la Ley de Memoria Histórica y se limitó simplemente a dejarla sin presupuesto, salvo la Ley de Fosas. Ahora Alberto Núñez Feijóo, por tercera vez protagonista de la derecha, deberá encargarse de recuperar la estabilidad económica. ¿Para que luego vuelva el PSOE a cagarla, como siempre ha hecho? Esta vez parece que no. Porque su primer propósito es derogar el sanchismo, que ya iba siendo hora.

Esta semana amanecía La viñeta de Caín, que desde tiempo inmemorial se publica en La Razón, con un mensaje esperanzador. Detrás de ese juego de palabras, La viñeta de Caín, se esconden unos nombres propios honorables en los dominios generales del cómic: el guionista Felipe Hernández Cava, Premio Nacional del Cómic 2009 (¡en tiempos del «joyas» ZP!), y el ilustrador Federico del Barrio, Premio a la Mejor Obra del Año en el Salón del Cómic de Barcelona de 1997. No hablamos de dos cualquiera.

Debo añadir que cada mañana desayuno con su viñeta del día, y la del lunes era la siguiente: la imagen de una mujer treintañera mirando a los ojos del lector, acompañada de la leyenda: «Esta vez, no vota mi miedo. Esta vez voto yo». De no producirse el cambio, a Cracovia.