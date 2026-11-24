El pasado sábado comenzó de la peor manera posible para una artesana mallorquina, un rostro habitual desde el año 2016 en las ferias más populares de la isla, como el emblemático Dijous Bo, la Fira del Llonguet o el tradicional mercadillo de Navidad del Parc de la Mar. Al bajar al garaje comunitario de su vivienda, situada en la zona del Arenal, con la intención de utilizar su coche, un vehículo de la marca Toyota, se encontró con su plaza de aparcamiento totalmente vacía.

«Me quedé bloqueada», asegura la víctima al recordar el instante en el que descubrió la sustracción. En un primer momento, la sorpresa dio paso a la angustia al ser consciente de lo que guardaba en su interior. El coche no era solo su medio de transporte, sino que en ese momento albergaba todo su medio de vida: el fruto de dos largos meses de trabajo destinados a la campaña más fuerte del año, el inminente mercadillo de Navidad.

Con total impotencia, la mujer acudió inmediatamente a interponer la denuncia pertinente ante la Policía Nacional. La investigación dio sus primeros frutos unos días después del suceso, cuando los agentes le notificaron el hallazgo de su Toyota. Sin embargo, lo que parecía una noticia esperanzadora se convirtió rápidamente en la confirmación de sus peores temores.

Para acceder al habitáculo, los ladrones habían forzado el automóvil rompiendo los cristales y destrozando por completo la cerradura de la puerta. Al inspeccionar el interior, comprobaron que estaba totalmente vacío. Todo el género artesanal que la víctima elabora y comercializa en sus paradas había desaparecido sin dejar rastro. Entre los artículos robados figuran botes de aceites esenciales, collares, jabones, cremas y diversos dispensadores de aromas.

El balance del saqueo es devastador para esta emprendedora local: el valor de los productos sustraídos asciende a la friolera de 10.000 euros. Se trata de un revés económico enorme, ya que la mercancía robada representaba la totalidad del stock que había estado preparando de manera meticulosa durante los últimos sesenta días.

A la dolorosa pérdida material, que compromete seriamente su temporada de invierno, se añade ahora un preocupante problema de seguridad en su propio edificio. Los autores del asalto no solo saquearon y causaron daños en el vehículo, sino que también se llevaron consigo el mando a distancia del garaje comunitario. A día de hoy, el delincuente sigue teniendo en su poder este dispositivo de acceso a la finca.

Las labores de las autoridades para localizar a los culpables se enfrentan a un obstáculo importante: la total ausencia de cámaras de videovigilancia en el aparcamiento del Arenal. Sin imágenes que permitan identificar a los asaltantes, la investigación continúa su curso, mientras esta artesana trata de asimilar un robo que ha truncado de golpe su trabajo a las puertas de las fiestas.