El PSOE ha convertido el «¡No te va a votar nadie, Pedro Sánchez, nadie!» de la portavoz del PP, Ester Muñoz, en un fenómeno viral que sus agrupaciones territoriales están replicando por todo el país. La última en sumarse a esta peculiar campaña ha sido el PSOE de Calvià, en Mallorca.

Desde una carpa, los socialistas mallorquines han grabado un vídeo que arranca con las palabras de Ester Muñoz y desemboca en una sucesión de bailes al ritmo de «¡Yo sí, yo sí te voy a votar!», en una escenificación de apoyo a Pedro Sánchez que parece haber dejado el argumentario político en un segundo plano para entregarse por completo al show, espectáculo y la farándula.

El gran protagonista de este esperpento es Alfonso Rodríguez, ex delegado del Gobierno y dirigente socialista en Calvià, que no duda en lanzarse a la coreografía para arropar al presidente del Gobierno. Rodríguez se suma a los movimientos de sus compañeros con unos bailecitos que inevitablemente recuerdan a los célebres números de Miquel Iceta, convertido hace años en referente de los vídeos políticos en los que el entusiasmo por la música termina eclipsando cualquier mensaje.

El vídeo deja una estampa difícil de olvidar: dirigentes socialistas entregados a la causa de Sánchez, tratando de convertir una consigna política en un fenómeno festivo y viral. Rodríguez parece dispuesto a demostrar que, cuando se trata de defender al presidente, no hay escenario ni coreografía que se le resista, aunque el resultado se mueva más en el terreno del esperpento político que en el de la naturalidad. «El pobre hombre, con 62 años y sin haber bailando en su vida, parece que estaba haciendo Aguagym», apuntaban algunos de sus compañeros de agrupación con tono simpático.

La iniciativa pretende trasladar un mensaje de respaldo al líder socialista frente a las críticas del Partido Popular, pero termina poniendo el foco en los protagonistas del vídeo y en sus particulares habilidades para desenvolverse ante la cámara. Porque si algo demuestra esta grabación del PSOE de Calvià es que, en plena batalla política, algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa por Pedro Sánchez, incluso prestarse a unos bailecitos que difícilmente pasarán a la historia por su elegancia o coordinación.

Y si la intención era demostrar que a Sánchez sí le votan, el vídeo al menos ha conseguido otra cosa: que los espectadores no aparten la mirada de la coreografía de Alfonso Rodríguez, ex delegado del Gobierno que se vio forzado a salir por la puerta de atrás la institución tras un importante cúmulo de despropósitos y enfrentamientos con cuerpos policiales.