El patrimonio documental de las Islas Baleares suma una pieza fundamental para entender sus orígenes políticos y jurídicos. El Govern, a través de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, y la familia Zaforteza han formalizado este pasado lunes un contrato de comodato que permite el ingreso del códice Burgues-Zaforteza en el Archivo del Reino de Mallorca.

La firma se ha llevado a cabo en los Jardines de Alfàbia y abre una nueva etapa para este destacado manuscrito medieval, que dejará de estar restringido al ámbito privado para ponerse a disposición de la comunidad científica.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el acuerdo persigue un doble objetivo: asegurar la supervivencia física del documento y democratizar su acceso. Al ingresar en el Archivo del Reino de Mallorca, el volumen quedará bajo el paraguas de un centro especializado que aplicará las medidas técnicas de conservación preventiva necesarias.

Al mismo tiempo, se procederá a su digitalización integral, un paso indispensable que permitirá a los investigadores consultar su contenido sin comprometer la integridad del pergamino original.

Un testimonio esencial de las libertades del Reino

El códice Burgues-Zaforteza no es un libro cualquiera. Se trata de uno de los 15 manuscritos conocidos de los siglos XIII y XIV que recopilan las franquicias y privilegios del Reino de Mallorca. En la estructura política de la Corona de Aragón, estos volúmenes funcionaban como auténticas herramientas de gobierno y defensa legal.

En ellos se compilaban en un solo tomo las concesiones, disposiciones y derechos otorgados por los monarcas a la Universitat de la Ciutat y Regne de Mallorca, así como a otras instituciones territoriales, fijando las bases de su constitución y funcionamiento.

De acuerdo con las investigaciones del historiador Antoni Mut Calafell, este ejemplar pertenece a la primera familia codicológica de los libros de franquezas mallorquines y es una de las tres copias conservadas de un manuscrito original que actualmente permanece en una colección particular.

Más allá de su peso histórico, el documento alberga una extensa crónica que abarca cinco siglos, desde el XIII hasta el XVII. En sus páginas conviven privilegios reales, normativas dictadas por los gobernadores y autoridades del Reino, textos eclesiásticos y abundantes anotaciones históricas que lo convierten en una fuente de primer orden para reconstruir el pasado institucional de Mallorca.

Pergamino, pan de oro e iconografía medieval

La trascendencia jurídica y política de estos libros de privilegios solía ir acompañada de una factura material de primer nivel, y el códice Burgues-Zaforteza es un claro ejemplo de ello. Titulado Libre de les Francquees que en Jacme, rey d’Arago, dona a Malorcha, el volumen consta de 265 hojas de pergamino protegidas por una encuadernación en piel.

Su interior destaca por una cuidada riqueza artística:

Una página inicial miniada en colores y pan de oro.

Capitulares afiligranados y rúbricas trazadas en rojo.

Diversas representaciones iconográficas, sobresaliendo un pantocrátor rodeado por los símbolos de los cuatro evangelistas y una escena de la crucifixión.

Alianza entre patrimonio privado e interés público

Durante el acto de la firma, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha puesto en valor el significado profundo de esta incorporación, definiendo el códice como «la memoria viva de las instituciones propias, de las raíces jurídico-políticas y de la identidad como pueblo».

Bauzá ha querido agradecer expresamente la generosidad de la familia Zaforteza por ceder este legado para el beneficio colectivo. «La colaboración entre las familias que han preservado celosamente nuestro patrimonio privado y las instituciones públicas es el mejor camino para garantizar que la memoria de Mallorca no se pierda, sino que se enriquezca y se transmita a las próximas generaciones», ha concluido el conseller.