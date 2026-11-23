El Consulado de España en Miami se ha convertido en un hervidero de votantes desde que este viernes arrancó el proceso electoral en el exterior. Cientos de españoles han soportado colas de más de tres horas durante el fin de semana para poder depositar su papeleta. En total, más 3.000 personas han participado ya en el proceso, según ha podido saber OKDIARIO, incluidos los electores que han optado por el voto por correo, con unos 1.200 sobres contabilizados hasta este pasado domingo.

La afluencia ha sido tal que el Consulado tuvo que prolongar su horario de apertura más allá de las 14:00 horas, la hora oficial de cierre. «Estuvo abierto hasta las 17:00 horas», relata a OKDIARIO Juan José Núñez, presidente del PP en el Estado de Florida (EEUU), que destaca la movilización registrada durante estas jornadas. «Nunca he visto tanta gente», asegura este empresario que lleva más de dos décadas viviendo en Miami.

El procedimiento adoptado de votación presencial ralentiza aún más el proceso estos días. Los trabajadores consulares deben comprobar que cada elector está correctamente inscrito en el censo antes de permitirle depositar su voto, lo que provoca largas esperas en una demarcación que está experimentando un fuerte crecimiento de su electorado.

Miami cuenta también con la conocida como «urna de papel», en la que se depositan votos siguiendo las instrucciones del Ministerio de Exteriores, pese a que el Tribunal Supremo anuló la participación de estos electores en las elecciones. Al cierre del domingo, apenas se habían contabilizado 40 votos en esta urna, según señalan fuentes presenciales.

Según señalan españoles residentes en el exterior en EEUU a OKDIARIO, pese a la existencia de las conocidas como urnas de papel, el problema está en el censo en sí. «Siguen votando los descendientes de los falsos exiliados que sí han sido anulados. Todo es un despropósito», sostienen.

Núñez ha aprovechado la elevada afluencia para lanzar un mensaje a los españoles residentes en el extranjero que todavía no han recibido la documentación electoral. «Si no recibió la documentación electoral, vaya al Consulado», recomienda.

El propio dirigente popular se encuentra en esa situación: está inscrito en el censo, pero no ha recibido la documentación necesaria para votar. «Cualquier español que esté dado de alta en el censo a fecha de agosto puede ejercer su derecho», advierte ante la confusión que existe entre algunos electores. La eliminación del voto rogado permite precisamente que los inscritos puedan participar sin tener que solicitar previamente la documentación electoral.

El censo de Miami crece un 34,8% en tres años

El aluvión de votantes coincide con el incremento exponencial del censo electoral de Miami, una demarcación consular que, según fuentes próximas al Consulado, concentra buena parte de las nuevas nacionalizaciones de ciudadanos de origen venezolano y cubano. El crecimiento de estos nuevos españoles se refleja en las cifras del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), aunque no existen datos oficiales desglosados que permitan cuantificar cuántos proceden de estos procesos de nacionalización.

Una comparativa entre julio de 2023 y julio de 2026 permite medir la magnitud de ese crecimiento. Miami ha pasado de 61.107 electores a 82.495, lo que supone 21.388 inscritos más y un incremento del 34,8% en apenas tres años. Una subida especialmente significativa en una demarcación que concentra a buena parte de los españoles residentes en Florida y que constituye una de las principales puertas de entrada de España a Hispanoamérica en Estados Unidos.

El crecimiento de Miami supera, además, la media del conjunto del país. En Estados Unidos, el censo electoral ha aumentado un 27,7%, al pasar de 165.096 inscritos en julio de 2023 a 210.787 en julio de 2026.

Miami concentra buena parte de ese incremento, aunque otras demarcaciones también han experimentado un crecimiento considerable. Nueva York ha pasado de 37.517 electores a 43.553, un 16,1% más, mientras que Houston ha aumentado de 13.332 a 19.179 inscritos, un crecimiento del 43,9%.

«El aluvión de la tramitación de las nacionalizaciones de la Memoria Democrática ha provocado el colapso del resto de gestiones en el Consulado», sostienen españoles residentes en Miami. Alguno de los cuales no han podido darse de alta desde hace meses en el Consulado, lo que les ha llevado a perder su derecho a voto. Una situación que también ha afectado a otros españoles residentes en otras demarcaciones consulares, como en Nueva York.

«Hay nacionalizados de falsos exiliados que pueden votar, mientras que otros españoles no lo podremos hacer si no es dándonos de alta en el censo de ausentes temporales», denuncian. Se refieren al ERTA, cuyo sufragio es necesariamente por correo y es una de las razones por las que también ha aumentado esta modalidad.

El voto exterior, bajo vigilancia de los españoles

El plazo para depositar el voto presencial en urna finalizará el próximo jueves, mientras que quienes hayan optado por el voto por correo tienen hasta este martes para hacerlo. La jornada de cierre de la votación presencial coincide en Estados Unidos con Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Pese a ello, desde los consulados han trasladado que mantendrán el horario previsto.

Núñez forma parte de una red de españoles que dedica de manera altruista buena parte de su tiempo libre a vigilar el desarrollo de los procesos electorales en el exterior y defender la transparencia del voto. El PP cuenta con representantes en ciudades como Nueva York, Boston, Chicago, Los Ángeles y Miami, una estructura que, según el dirigente popular, es la más extendida entre los partidos españoles fuera del país.

«Ninguno de nosotros cobramos por lo que hacemos», recalca, reivindicando el trabajo de quienes supervisan los procesos electorales en el extranjero. No son diplomáticos, ni políticos, pero sostienen buena parte del sistema electoral gracias a su compromiso altruista por su país.