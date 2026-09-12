OKDIARIO constata en Buenos Aires el intento de pucherazo que ha atajado el Supremo: «No piden papeles del exilio»

OKDIARIO ha constatado en Buenos Aires el intento de pucherazo que ha atajado el Tribunal Supremo al paralizar los efectos electorales de la Ley de Nietos. «No piden papeles del exilio por razones políticas, eso es imposible», afirma Diana a nuestro diario mientras sostiene en sus manos el pasaporte español expedido este pasado abril gracias a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

Su testimonio completo, que puede verse en la entrevista concedida a OKDIARIO, resulta especialmente relevante porque llega en un momento en el que la aplicación de esta norma continúa rodeada de controversia jurídica a la espera del fallo del alto tribunal.

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática—popularmente conocida como Ley de Nietos— han sido parcialmente suspendida tras estimar las demandas de Vox y Iustitia Europa que denunciaban los efectos electorales de los nuevos nacionalizados.

El auto considera que el incremento del censo electoral «no parece ajustarse» al contenido de la norma legal, mientras más de 2,5 millones de descendientes de españoles en el mundo podrían obtener la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, dado que dicho auto no resuelve si dicha nacionalidad es válida.

«El Consulado no me pidió ningún papel»

Diana representa uno de esos casos. Nunca vivió en España. Sus abuelos emigraron siendo menores de edad a comienzos del siglo XX, antes de la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Sin embargo, Diana y su hijo son ciudadanos españoles gracias a la disposición adicional octava, la vía de acceso a la nacionalidad creada por la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022.

Sobre la mesa despliega una carpeta que resume la historia de su familia: partidas de nacimiento, bautismo y defunción, certificados de embarque, documentación consular y las correspondientes apostillas de La Haya que acreditan la autenticidad de cada documento, pero entre tanto documento no figura ninguno que acredite una persecución política, ideológica o cualquier vínculo con la causa republicana de sus antepasados. «No me pidieron papeles», insiste con absoluta naturalidad.

Su abuelo, Eladio, llegó a Buenos Aires el 15 de noviembre de 1926 a bordo del buque Sierra Ventana. Era un joven labrador gallego que emigró buscando un futuro mejor, una década antes del estallido de la Guerra Civil. Nunca regresó a España. Allí conoció a otra joven emigrante gallega con la que formó una familia. Su hijo —el padre de Diana— nunca reclamó la nacionalidad española que podía corresponderle como descendiente de españoles. Su nieta sí lo hizo. Y también el hijo de ésta, el bisnieto.

Al tiempo, plantea una de las preguntas que alimentan el debate jurídico todavía abierto: qué requisitos exige realmente la ley y cuáles han terminado aplicándose en la práctica administrativa a través de las reformas de Bolaños que han permitido aumentar el censo de votantes en el exterior.

«El Consulado fue bastante neutral. ¿Sos descendiente de españoles? Suficiente», resume aliviada. «No me pidieron ningún papel en el Consulado. Obtener algo así es imposible», afirma.

«Como agradecimiento, votaré a Sánchez»

Diana reconoce que apenas conoce la política española. Ni siquiera identifica con claridad qué representa el PSOE. «No conozco ni a los de acá», dice entre risas, en referencia a los dirigentes argentinos. Pero sí tiene claro a quién y cómo va a agradecer haber obtenido el pasaporte español. «Como agradecimiento, votaré a Sánchez», afirma ante las cámaras de OKDIARIO.

España sigue siendo un país que sólo conoce a través de las historias familiares y de la documentación que durante años ha ido recopilando. Nunca ha estado. Su intención es viajar con su hijo por primera vez el próximo año y hacer coincidir esta visita con las próximas elecciones generales para ejercer el derecho a voto que el Tribunal Supremo ha congelado cautelarmente.