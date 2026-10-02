Tutti frutti en la acampada podemita de Palma: ahora mezclan la vivienda con Gaza y la causa palestina

El par de decenas de personas acampadas en la Plaza España de Palma para exigir una solución al problema de la vivienda parecen haber pasado página del asunto, ahora que ya saben que los dos decretos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez no van a tener efecto. Han llenado las vallas que delimitan la zona okupada con carteles anunciadores de una próxima manifestación por las calles de Palma para dar atención al conflicto palestino. Así lo atestigua la imagen obtenida por OKBALEARES.

Ya se habían visto banderas palestinas en los días previos. Ahora, la concentración ya se ha entregado a la próxima manifestación pro-palestina convocada en Palma para el próximo día 9 de octubre. Aprovechan la concentración para dar publicidad a un evento que nada tiene que ver con el conflicto de la vivienda.

La miniacampada seguirá adelante con las consignas que decida Podemos tras el pleno del Congreso de los Diputados este viernes. Consignas a las que se añadirán todos los otros asuntos a los que Podemos quiere dar publicidad, aunque sea en un espacio de presión en defensa de la vivienda.

Lo que está claro es que la acampada va a continuar. La Delegación del Gobierno en Baleares no desmantelará la acampada de la Plaza España de Palma porque tiene un carácter «transitorio» y «no altera ni el orden ni los servicios públicos», según han señalado fuentes de la institución.

El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, se ha puesto en contacto con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, después de que el Ayuntamiento le haya reclamado este jueves que adopte medidas para poner fin a la acampada.

Desde la Delegación han considerado que el campamento está «amparado por el derecho de reunión» y «vinculado a la concentración» que tuvo lugar el pasado lunes por el derecho a la vivienda.

La Policía Nacional está supervisando la situación de la acampada para garantizar la seguridad ciudadana. Dado que por el momento tiene un carácter «transitorio» y no está provocando una afectación al orden público, no tiene previsto intervenir.