Así es la casa de David Summers, de Hombres G, en Madrid: arte, 25 guitarras y un retrato de su padre vestido de torero

El éxito acompaña a David Summers desde hace más de cuatro décadas, pero hay una parte de su vida que el cantante de Hombres G siempre ha procurado mantener lejos de los focos. Su hogar es, precisamente, uno de esos espacios privados que ahora ha decidido compartir parcialmente. A través de un recorrido realizado junto a la inmobiliaria Gilmar, Summers ha abierto las puertas de su chalet a las afueras de Madrid, donde vive junto a su mujer, Christine Cambeiro, y sus perros.

La vivienda refleja buena parte de la personalidad del músico: es luminosa, acogedora y está repleta de objetos con historia. «Tengo tranquilidad, tengo silencio y estamos muy a gusto», explica el artista al hablar de este refugio en el que, además, la luz natural tiene un protagonismo especial gracias a los grandes ventanales que conectan las estancias con el jardín.

Nada parece responder a un único estilo decorativo. En el salón conviven muebles de líneas contemporáneas, mesas de cristal y detalles más clásicos con una importante colección de libros, fotografías, obras de arte y piezas decorativas. Una combinación ecléctica que consigue que la vivienda tenga personalidad sin renunciar a una sensación de calma.

Los tonos neutros sirven como base para introducir elementos de color, como una llamativa butaca naranja, mientras que las piezas doradas y la madera aportan calidez. También aparecen paredes decoradas con cuadros y recuerdos personales, una constante que convierte la casa en algo más que una vivienda: prácticamente en un recorrido por la vida y los intereses de su propietario.

Y entre todas esas piezas hay una que inevitablemente reclama la atención. En el salón cuelga un retrato del padre de David Summers, el cineasta, humorista, guionista y actor Manuel Summers, vestido de torero. Una obra tan singular como personal que preside una de las zonas principales de la casa y que el propio cantante muestra con sentido del humor.

Si hay una estancia que explica mejor que ninguna otra quién vive en esta casa es el estudio de grabación. Summers reconoce que pasa allí buena parte del día, ya sea trabajando, leyendo, viendo un partido o simplemente disfrutando de su espacio personal. Las guitarras ocupan un lugar destacado. Son instrumentos que ha ido reuniendo durante décadas y que se ha resistido a vender, hasta formar una colección de alrededor de 25 piezas. Junto a ellas aparecen equipos de grabación, teclados, sintetizadores y todo lo necesario para que el estudio sea también un auténtico centro creativo.

La música continúa presente en otras zonas de la vivienda, donde los discos de oro y platino, fotografías y recuerdos vinculados a Hombres G funcionan como parte de la decoración. Lejos de parecer elementos aislados, todos ellos ayudan a contar la trayectoria de un artista cuya historia personal y profesional están inevitablemente unidas.

También hay espacio para una decoración de aire mediterráneo, con fibras naturales, madera y textiles estampados, especialmente en el comedor. Una mezcla de estilos y épocas que hace que cada estancia tenga algo diferente que descubrir.