‘Los mejores años de nuestra vida’, la película que descubre a Hombres G: «A lo largo de nuestra carrera tuvimos que sacrificar nuestra castidad»

Los mejores años de nuestra vida desvela a cuatro tipos que llevan cuarenta años jugando a no hacerse mayores: Hombres G. David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javier Molina han presentado junto a los directores Charlie Arnaiz y Alberto Ortega la película, original de Movistar Plus, en el FesTVal de Vitoria. Los artistas no han descorchado champán, pero sí han rendido cuentas sobre la «vida tan acojonante» que han tenido.

David Summers lanza la frase de la jornada entre la retranca y la certeza: «Lo que no entiendo es cómo estamos vivos todavía». La película no va de mitificar los vítores de las fans ni el brillo del vinilo; va del milagro que obró que los cuatro chavales que se metieron en un furgón en los ochenta todavía se caigan bien cuando se apagan los focos, aunque pasaran años sin hablar.

Además, hay algo magnético en revisar las cintas domésticas de Hombres G, ese archivo que la película documental desempolva sin pudor: la carretera, la masa rugiendo, las giras atlánticas y, de fondo, el desdén con el que la crítica seria los miraba por encima del hombro, con críticas feroces por no ser más que un grupo fruto del fenómeno fan. «No nos enteramos de que en los 80 fuimos muy criticados. Éramos unos chavales que íbamos todo el día de pedo, y esto nos vino encima», confiesan.

Javier Molina lo resume sin amargura, casi encogiéndose de hombros. Nunca pretendieron ser nada distinto a cuatro amigos haciendo ruido. Tampoco lo necesitaban. De hecho, las voces de Alejandro Sanz, Ana Torroja o Carlos Vives, que participan en Los mejores años de nuestra vida, certifican lo evidente: tras las letras desenfadadas de Hombres G había una verdad que aguantó el tirón, mientras otros proyectos más solemnes se desarmaban por el camino.

La crónica de Hombres G no es la de un éxito comercial, sino la de una resistencia contra el cinismo. No hay rastro de esa nostalgia del que sabe que su hora ya pasó, porque está lejos de ser así. «No hay ningún otro grupo español que con 60 años esté en una segunda vuelta ni que mejore su marca personal. En España, cuando los artistas llegan a los 60, parece que nos dedicamos a hacer tributos», señalan los directores de Los mejores años de nuestra vida, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega.

Por eso, David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javier Molina son los protagonistas de la película, de un género, el documental musical, que retrata, habitualmente, a figuras que trascienden. Una cinta que despierta un único pensamiento en Hombres G cuando la ven: «Cómo quiero a estos tíos y qué vida más acojonante hemos tenido».

«Somos cuatro sesentones que seguimos disfrutando de la música, con un nivel de trabajo y emoción que no para nunca; con la base del trabajo en la amistad», reconocen. Aunque, por otro lado, también hacen confesiones llamativas, sorprendan o no a su público: «A lo largo de nuestra carrera, tuvimos que sacrificar nuestra castidad».

Esta misma actitud, la de «no tomarse nada en serio, excepto el trabajo», es la que les permitió seguir con los pies en la tierra. «Nos reíamos de esa locura de fans, porque no lo preveíamos. Gracias al sentido del humor, no perdimos la cabeza con el éxito», matizan.

En Los mejores años de nuestra vida «también se ve la parte no tan bonita», añaden. El tiempo pasa para todos, pero parece que Hombres G estuvieron tan ocupados pasándolo bien que olvidaron envejecer.