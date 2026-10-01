Robin Williams, actor, sobre la felicidad: «El día de hoy no se volverá a repetir. Vive intensamente cada instante, lo que no significa alocadamente; sino mimando cada situación»

Robin Williams fue mucho más que un actor cómico. Detrás de la velocidad de su ingenio, de su capacidad para improvisar personajes en cuestión de segundos y de una energía escénica que dejaba agotado al público solo de verla, había un hombre que pensaba profundamente sobre la vida, el tiempo y la felicidad. Premio Oscar por El indomable Will Hunting, protagonista de películas como El club de los poetas muertos, Buenos días, Vietnam o Mrs. Doubtfire, Williams dejó una huella que va más allá de sus interpretaciones. Entre sus reflexiones más recordadas figura una que tiene mucho más peso del que su sencillez aparente sugiere: «El día de hoy no se volverá a repetir. Vive intensamente cada instante, lo que no significa alocadamente; sino mimando cada situación».

Una frase que cobra una dimensión diferente cuando se conoce la historia de quien la pronunció.

La importante frase de Robin Williams

Lo más llamativo de esta reflexión no es su primera parte, que recoge una idea presente en muchas tradiciones filosóficas y en el pensamiento popular de todas las culturas. Es su segunda parte. Williams no se limita a decir que hay que vivir el momento: se encarga de aclarar qué significa eso realmente, y lo que dice es exactamente lo contrario de lo que el lenguaje de la autoayuda suele proponer.

Vivir intensamente no es vivir alocadamente. No es la búsqueda compulsiva de emociones fuertes, de experiencias extremas o de gratificación inmediata. Es mimar cada situación. Un verbo que habla de cuidado, de atención, de presencia. De tomarse el tiempo necesario para estar de verdad en lo que se está haciendo, en lugar de pasar por ello a toda velocidad pensando ya en lo siguiente.

Es una distinción que muchas filosofías orientales han trabajado bajo el concepto de mindfulness o atención plena, y que la psicología contemporánea ha documentado como uno de los factores más consistentemente asociados al bienestar. Pero Williams la formuló con una precisión y una naturalidad que no necesitan ningún marco teórico.

El hombre detrás de la risa

La reflexión de Williams tiene un peso adicional que no puede ignorarse. Detrás de una carrera construida sobre la alegría y la capacidad de hacer reír a millones de personas, el actor arrastraba una lucha interior que pocas veces salió a la luz mientras vivía. Lidiaba con la depresión, con el alcoholismo y con otras dificultades que mantuvo en privado durante buena parte de su vida. Su muerte en 2014 conmocionó al mundo precisamente porque nadie que lo veía actuar habría imaginado el dolor que cargaba.

Eso convierte sus palabras sobre vivir el presente en algo cualitativamente distinto a un consejo de manual. No venían de alguien para quien la felicidad era fácil o natural. Venían de alguien que sabía por experiencia propia lo frágil que puede ser el bienestar y lo valioso que resulta, cuando aparece, no dejarlo escapar sin haberle prestado atención.

Una filosofía del cuidado cotidiano

Lo que propone Williams con esta frase es, en el fondo, una forma muy concreta de entender la felicidad: no como un estado permanente que se alcanza y se mantiene, sino como algo que se construye momento a momento, en la calidad de la atención que se presta a cada situación.

Mimar una conversación. Mimar una comida. Mimar un paseo o una tarde sin planes. No porque sean momentos extraordinarios, sino precisamente porque son ordinarios y, por eso, únicos. El día de hoy, con su mezcla exacta de circunstancias, personas y estados de ánimo, no volverá a reproducirse jamás. Y esa irreversibilidad, que podría parecer una amenaza, es también la razón más sólida para prestarle atención.

Williams lo sabía. Y lo dijo con la misma claridad con la que hacía todo lo demás.