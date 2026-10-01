Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz: «La verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia»

A veces es necesario poner la vista atrás para poder orientarnos en el presente. La historia está llena de voces que ya no están, pero cuyas palabras siguen teniendo la capacidad de ayudarnos a comprender el mundo que nos rodea. Hay personas cuyo legado consigue sobrevivir al paso del tiempo y convertirse en una referencia para quienes, décadas después, necesitan encontrar un camino.

Es precisamente el caso de Martin Luther King Jr., uno de los grandes referentes de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Acudir a sus reflexiones permite recuperar algunas de las ideas que marcaron su vida y trasladarlas al presente, especialmente cuando hablamos de igualdad, justicia y paz.

Una de sus frases resume buena parte de su pensamiento: «La verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia». King dejó esta reflexión en Stride Toward Freedom, publicado en 1958, al recordar la lucha por los derechos civiles y la respuesta que recibió el movimiento que encabezaba.

«La verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión»

La frase adquiere todo su significado cuando se observa el contexto en el que fue pronunciada.

Durante los años en los que King lideró buena parte del movimiento por los derechos civiles, la sociedad estadounidense estaba marcada por la segregación racial y por la desigualdad de derechos. Las protestas no siempre fueron recibidas de forma pacífica y muchos activistas sufrieron amenazas, violencia y detenciones.

Por eso, para King, que no hubiera protestas o enfrentamientos no significaba necesariamente que existiera paz.

Una sociedad puede parecer tranquila cuando las personas que sufren una injusticia permanecen en silencio, pero ese silencio no elimina necesariamente el problema. Desde la perspectiva que defendía King, la paz debía implicar algo más profundo: que las causas de la injusticia fueran afrontadas.

La idea aparece también en su pensamiento posterior. En su discurso de aceptación del Nobel habló de la necesidad de superar la violencia, la opresión y la injusticia mediante métodos no violentos y defendió una concepción de la paz vinculada a la justicia.

La justicia como condición para la paz

La segunda parte de la frase es todavía más importante: «es la presencia de justicia».

King no entendía la justicia únicamente como el cumplimiento de unas normas. Su lucha estaba relacionada con la dignidad, la igualdad y la posibilidad de que las personas pudieran participar plenamente en la sociedad.

Su actividad contribuyó a crear presión social y política para conseguir importantes avances legislativos. En 1964 se aprobó la Ley de Derechos Civiles y en 1965 la Ley de Derecho al Voto, dos hitos fundamentales del movimiento por los derechos civiles estadounidense.

Pero su pensamiento fue más allá de la cuestión racial. En sus últimos años también centró su atención en la pobreza y la desigualdad económica, al tiempo que expresó su oposición a la guerra de Vietnam.

¿Quién fue Martin Luther King?

Martin Luther King Jr. nació en Atlanta, Estados Unidos, en 1929 y fue pastor baptista y uno de los principales líderes del movimiento por los derechos civiles de la población negra estadounidense.

Su lucha estuvo marcada por la defensa de la igualdad y por su apuesta por la resistencia no violenta. En 1955 comenzó a adquirir un papel nacional durante el boicot de los autobuses de Montgomery, una protesta contra la segregación racial que comenzó después del arresto de Rosa Parks. Posteriormente, participó en campañas contra la segregación en distintas ciudades del sur de Estados Unidos.

En 1963 pronunció su célebre discurso «I Have a Dream» ante miles de personas durante la Marcha sobre Washington. Un año después recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha no violenta por los derechos civiles.