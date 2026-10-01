El nº 2 del ex delegado del Gobierno en Ceuta señala a su jefe ante el juez: «Le avisé de la alerta del CNI»

Gonzalo Sanz, ex jefe de Gabinete del dimitido delegado del Gobierno en Ceuta, ha declarado este jueves ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que él sí avisó a sus superiores de la preocupación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por una posible entrada masiva en la ciudad. Su testimonio llega veinticuatro horas después de que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, asegurara ante la misma magistrada que intentó en diez ocasiones comunicarse con Pedro Sánchez antes del asalto.

Sanz, que trabajó como bombero y es licenciado en Filología, ha comparecido como testigo en la causa que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Estaba citado a las 12.00 horas en la sede de la Audiencia Nacional.

Dos horas antes, a las 10.00, la juez había llamado a declarar al entonces jefe de la Policía Local de Ceuta, Sebastián Vega, también en calidad de testigo.

El ya ex asesor ocupaba a finales de julio la jefatura de Gabinete de Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, quien ha presentado su dimisión este mismo lunes.

Alertas del CNI

La figura de Sanz ha cobrado una relevancia creciente en las últimas semanas. El 11 de septiembre renunció a su puesto tras defender públicamente que había trasladado a su superior el aviso de los servicios de inteligencia, fechado el 29 de julio, apenas un día antes de que se produjeran los hechos.

En su carta de renuncia, el asesor fue tajante: la alerta «fue transmitida por mi persona al propio delegado ese mismo día». Aquella frase contradecía la versión de Pérez Triano y situó a Sanz en el centro del debate sobre la cadena de información.

Su declaración ante Tardón se ha producido, por tanto, en un momento especialmente sensible de la instrucción. La magistrada continúa reconstruyendo qué datos manejaban las distintas administraciones en los días previos y qué decisiones se adoptaron ante aquel aldabonazo de los servicios de inteligencia, una advertencia que, según Sanz, no se quedó en un cajón.

Pérez Triano, por su parte, ha abandonado el cargo dos meses después de los hechos con una queja explícita: «He sufrido una presión injusta y una campaña de bulos». Su sustituto al frente de la Delegación es David de la Encina, que en su primera comparecencia ha anunciado que traslada a su familia a la ciudad: «Aquí nos jugamos tanto unos como otros».