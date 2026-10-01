Las violaciones y los delitos contra la libertad sexual se disparan en el municipio de la ministra Diana Morant

Las agresiones sexuales con penetración, las violaciones, se han incrementado en un 166,7% en la localidad de Gandía en los seis primeros meses de este año 2026, frente al mismo periodo del ejercicio anterior, el de 2025, según refleja el último balance trimestral de criminalidad del Ministerio de Interior. Gandía es el municipio valenciano donde gobernó como alcaldesa la actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y candidata y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant. El crecimiento de la criminalidad entre enero y junio de este 2026 en Gandía ha sido del 6,2%. Es decir, más del doble en términos porcentuales que el del conjunto de la Comunidad Valenciana, que ha sido del 2,7%.

A pesar del incremento de la actividad delictiva, reconocido por el balance del Ministerio del Interior correspondiente al segundo trimestre de este año 2026, el documento oficial del gobierno de España sobre el aumento de la criminalidad, el sucesor de Diana Morant en la Alcaldía y actual alcalde de la localidad, el también socialista José Manuel Prieto, se ha llegado a grabar un vídeo que ha subido a su perfil de Instagram en el que, entre otras cosas, afirma que Gandía «es una ciudad segura».

En ese vídeo, José Manuel Prieto sostiene también que se ha producido un «descenso de la criminalidad convencional respecto al año pasado». Unas manifestaciones que desmienten las cifras publicadas en el citado balance de criminalidad por el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Tanto PP como Vox han criticado estas palabras del alcalde. Y, en el caso de Vox, precisamente por los mismos motivos, han solicitado la dimisión de la concejal de Seguridad Ciudadana, la también socialista Lidia Morant.

En concreto, según los datos que ofrece el balance trimestral de criminalidad del Ministerio del Interior, el documento oficial del gobierno acerca de la criminalidad, Gandía ha sufrido un incremento de los delitos en los seis primeros meses de este año del 6,2% en términos porcentuales. Ese porcentaje se concreta en números absolutos en que entre enero y junio de 2025 se produjeron 2.352 delitos en la localidad. Y, en el mismo periodo de este 2026, los delitos han crecido en Gandía hasta totalizar 2.498.

El balance arroja un enorme aumento de las agresiones sexuales con penetración y de los delitos contra la libertad sexual, como se ha dicho. También, crecen el resto de delitos contra la libertad sexual un 33,3%. Pero, además, refleja un aumento superior al 157% de las sustracciones de vehículos y del 106,3% de los ciberdelitos.