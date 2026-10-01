Diego Solier lleva al Parlamento Europeo casi 200 quejas por las ayudas y la reconstrucción tras la DANA

La campaña de escucha ciudadana impulsada por el eurodiputado Diego Solier en los municipios valencianos afectados por la DANA ha recibido ya cerca de 200 mensajes de vecinos que relatan sus problemas con la reconstrucción y la gestión de las ayudas. Solier ha recopilado estas incidencias a través de códigos QR instalados en las vallas informativas de Aldaia, Catarroja, Paiporta y Torrent.

A través de esta herramienta, los afectados están trasladando incidencias, propuestas y reclamaciones, así como documentación relacionada con expedientes administrativos, notificaciones y resoluciones. Entre las principales quejas figuran los retrasos en el pago de indemnizaciones, las reconstrucciones todavía incompletas, las dificultades para acceder a determinadas ayudas y la falta de respuesta de algunas administraciones.

Los testimonios recogidos también reflejan una percepción de desigualdad entre los afectados en función del tipo de vivienda o de los daños sufridos.

Entre las cuestiones más repetidas aparecen los problemas de comunidades de vecinos que todavía no han recuperado elementos esenciales de sus edificios, como garajes, trasteros o ascensores, debido a las demoras en los procesos de indemnización y reparación. A estas reclamaciones se suman las relativas a espacios públicos e infraestructuras municipales, con referencias a problemas de iluminación, contenedores, parques, instalaciones deportivas, auditorios y redes de alcantarillado.

Los mensajes recibidos muestran asimismo la preocupación por los criterios aplicados en determinadas líneas de ayudas. Algunos afectados consideran que las convocatorias no han atendido adecuadamente los daños registrados en viviendas situadas en plantas superiores, zonas comunes, garajes o trasteros, pese a que estos espacios también resultaron afectados por la DANA.

Los vecinos también reclaman respuestas de las administraciones, incluso después de haber recurrido ante organismos de supervisión y defensa de los ciudadanos. En varios testimonios se expresa además una sensación de desorientación ante el reparto de competencias entre las administraciones local, autonómica, estatal y europea.

«Estos casi 200 mensajes demuestran que todavía hay muchas preguntas sin responder y problemas que no pueden quedar ocultos detrás de los anuncios institucionales. La reconstrucción debe medirse por la realidad que viven los afectados, no solo por las cifras que se presentan en los informes», afirma Diego Solier.

El objetivo de la iniciativa es recopilar información directa sobre el terreno para elaborar un mapa de la gestión de las ayudas europeas tras la DANA, identificar los mecanismos que han funcionado, localizar posibles retrasos y obstáculos burocráticos y determinar qué situaciones requieren un seguimiento institucional específico.

Las quejas llegarán al Parlamento Europeo

La campaña se desarrolla antes de la misión oficial del Parlamento Europeo a Valencia, prevista para los días 28, 29 y 30 de octubre. Los testimonios, propuestas y documentos recibidos servirán para incorporar la experiencia de los afectados al trabajo de seguimiento que se desarrollará durante la visita.

Como miembro de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Solier trasladará las principales incidencias recopiladas para que las instituciones comunitarias puedan contrastar la información oficial con la situación que viven vecinos, familias, autónomos y comunidades afectadas.

«Europa no puede limitarse a movilizar recursos; debe garantizar que esos recursos lleguen, se gestionen con criterios justos y contribuyan de verdad a la recuperación. Escuchar a quienes siguen afrontando las consecuencias de la DANA es imprescindible para exigir respuestas y corregir lo que no está funcionando», sostiene el eurodiputado.

La campaña permanecerá abierta hasta el 25 de octubre. Solier ha animado a los vecinos de Aldaia, Catarroja, Paiporta, Torrent y del resto de localidades afectadas a seguir enviando sus experiencias, propuestas e incidencias antes de la misión parlamentaria.

Los afectados pueden utilizar el código QR instalado en las vallas para contactar directamente con el eurodiputado y, si lo consideran oportuno, aportar expedientes, resoluciones, comunicaciones administrativas u otra documentación que permita acreditar las situaciones expuestas. La campaña cuenta además con un código QR específico que dirige al apartado de Transparencia, donde se informa sobre la financiación de la iniciativa.

El perfil de Diego Solier en el sector tecnológico

Además de su actividad en la Comisión de Peticiones, Diego Solier participa en las negociaciones del Parlamento Europeo sobre el reglamento conocido como CADA (Cloud and AI Development Act), una iniciativa orientada a establecer un marco europeo para el desarrollo de infraestructuras vinculadas a la nube y la inteligencia artificial.

Su participación en esta negociación y su perfil técnico han llevado a la revista POLITICO Europe a incluirlo entre los eurodiputados a seguir en el ámbito tecnológico. Según la información facilitada sobre su trayectoria, es el único representante español incluido en esa selección junto a Dolors Montserrat.

Solier, ingeniero de profesión, llegó al Parlamento Europeo en 2024 con la agrupación Se Acabó la Fiesta (SALF) y posteriormente se desvinculó de ella. Actualmente ejerce como eurodiputado independiente dentro del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), donde además lidera la delegación española.