Muere un bebé de 18 meses en Jaén tras ingerir un puñado de legumbres en la tienda de sus padres

Un bebé de 18 meses ha muerto en Villanueva del Arzobispo (Jaén) tras llevarse a la boca un puñado de legumbres que cogió de un saco en la tienda que regentan sus padres en el citado municipio.

Según ha informado el alcalde de Villanueva del Arzobispo, Jorge Martínez, el suceso tuvo lugar el pasado lunes por la tarde cuando el bebé -el menor de cuatro hermanos- cogió del saco las legumbres y se las introdujo en la boca.

«Ha sido una desgracia, cogió un puñado de habichuelas y se las llevó a la boca y aunque se actuó rápido pues al final no ha podido ser», ha indicado el alcalde.

Tras lo ocurrido, los padres le llevaron al centro de salud donde lograron estabilizarlo. Allí, se activó el helicóptero del 061 para su traslado al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde acabó falleciendo tras ser intervenido quirúrgicamente.

Aunque el deseo de los padres eran enterrarlo en Villanueva del Arzobispo, el cuerpo del menor será trasladado hasta la Comunidad Valenciana, donde hay cementerios musulmanes que pueden acoger sus restos.