Goethe, escritor alemán, sobre la infancia: «No podemos modelar a nuestros hijos según nuestros deseos, debemos amarlos como Dios nos los ha dado»

Grandes filósofos alemanes han lanzado reflexiones que podemos usar en nuestro día a día. En el caso de Wolfgang Goethe incluyó en su libro Hermann y Dorotea una frase sobre la infancia de la que todavía podemos extraer una enseñanza fundamental.

«No podemos modelar a nuestros hijos según nuestros deseos, debemos estar con ellos y amarlos como Dios nos los ha entregado», escribió en boca de uno de sus personajes.

En la obra, estas palabras forman parte de una discusión entre los padres del protagonista. La madre defiende al hijo frente a las exigencias paternas y plantea una cuestión reconocible: hasta dónde debe llegar el deseo de orientar la vida de otra persona.

La discusión familiar que explica la frase de Goethe sobre la infancia

El pasaje aparece en el tercer canto del poema titulado Hermann y Dorotea. El padre lamenta que Hermann no responda a sus expectativas y expresa su deseo de que viaje, conozca otras ciudades y contribuya a mejorar el lugar donde vive.

Obviamente, la madre no está de acuerdo y considera que trata al niño de una manera injusta. Por ello se enfrenta con rotundidad: «No podemos modelar a nuestros hijos según nuestros deseos».

Ella ve en Hermann unas cualidades que no se están teniendo en cuenta porque su padre sólo se fija en una comparación irreal de lo que esperaba de él.

De hecho, en los versos siguientes el mensaje se completa: hay que educar a los hijos lo mejor posible y reconocer que cada uno posee dones diferentes.

Además, la madre también advierte de que las críticas diarias debilitan el ánimo del muchacho. Es decir, combina afecto, confianza y responsabilidad educativa.

Cómo aplicar la cita del pensador alemán Goethe en la educación de nuestros hijos

Una forma de trasladar esta idea a casa consiste en revisar quién desea realmente una actividad. Antes de inscribir a un niño en música o fútbol, conviene escuchar qué le interesa realmente y ofrecerle oportunidades para probar.

También debemos distinguir entre una dificultad y una preferencia suya. Que le cueste una determinada asignatura, puede requerir ayuda. Que disfrute con una afición distinta de la nuestra, por contra, debería invitarnos a conocerla mejor.

Pero lo más importante es que estemos presentes. Da igual si es apuntándolo a fútbol, a música o a ajedrez. Nada de eso va a sustituir pasar tiempo con él. Al final de lo que se acuerdan los niños es de quién está a su lado.

Quién fue el escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe nació en Fráncfort el 28 de agosto de 1749. Estudió Derecho en Leipzig y Estrasburgo, aunque desarrolló una trayectoria que abarcó la poesía, la novela, el teatro y la investigación científica.

En 1774 publicó Las penas del joven Werther, una obra que le dio fama internacional. Al año siguiente se instaló en Weimar, donde asumió responsabilidades públicas. Su relación con Friedrich Schiller fue fundamental para el clasicismo de Weimar.

Entre sus obras destacan Fausto y Hermann y Dorotea, publicado en 1797. También investigó sobre botánica y escribió una teoría de los colores. Murió en Weimar el 22 de marzo de 1832.