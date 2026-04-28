La reflexión de Goethe, escritor y pensador: «La infelicidad máxima, como la felicidad máxima, modifica el aspecto de todas las cosas»

Johann Wolfgang von Goethe (Fráncfort, 28 de agosto de 1749-Weimar, 22 de marzo de 1832) fue uno de los escritores, pensadores, filósofos y naturistas alemanes más importantes de la historia. Este genio del romanticismo está considerado como el escritor más grande e influyente de la lengua alemana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la obra de Wolfgang Goethe y sus mejores frases que siguen siendo tendencia muchos años después.

En el año 2026 se sigue hablando de Wolfgang Goethe y eso es buena prueba del considerado por muchos como el escritor más importante en lengua alemana, equiparándose su figura a la de los más importantes filósofos de la historia del país. Este escritor fue el principal referente del movimiento Sturm und Drang desarrollado en Alemania durante la segunda mitad del siglo XVIII y también fue el representante del clasicismo de Weimar, un movimiento que inspiró a importantes pensadores de toda Europa. También fue importante en las decisiones tomadas por la monarquía alemana después de ser declarado noble por Carlos Augusto, duque de Sajonia-Weimar, en 1782.

Además de ser la bandera de movimientos literarios, artísticos y filosóficos que aún hoy perduran, Goethe escribió varias novelas y obras de teatro que están dentro de las más importantes de la historia, que fueron las siguientes:

Prometeo (1774)

Intento de explicar la metamorfosis de las plantas (1790)

Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister (1795-96)

Fausto (1808-1832)

Arthur Schopenhauer catalogó a la novela Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister como una de las más importantes de todos los tiempos. Ralph Waldo Emerson fue más allá y puso a Goethe a la altura de los hombres más importantes de la historia, como pueden ser Platón, Emanuel Swedenborg, Michel de Montaigne, Napoleón y William Shakespeare. Esto da señal de la trascendencia que tuvo a nivel mundial el que está considerado como el hombre más importante en la escritura en alemán.

Las mejores frases de Wolfgang Goethe

Y, lógicamente, Wolfgang Goethe dejó en la hemeroteca un sinfín de frases que siguen siendo tendencia en una época en la que el mundo pasa por una crisis global. «La infelicidad máxima, como la felicidad máxima, modifica el aspecto de todas las cosas», es la última reflexión viral del escritor alemán. Estas son sus mejores frases del genio del romanticismo alemán, que recoge la página web Zenda: