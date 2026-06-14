Así queda la clasificación del Mundial de F1 2026 tras la carrera del Gran Premio de Barcelona-Cataluña

Lewis Hamilton da emoción al Mundial de Fórmula 1. La victoria del piloto británico en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña -la primera desde que está en Ferrari- y el abandono de Kimi Antonelli ponen al rojo vivo la clasificación del Mundial de F1. Si bien el italiano de Mercedes sigue líder, Hamilton le come muchísimo terreno al recortarle ¡25 puntos!

Tras siete carreras disputadas (una victoria de Russell, cinco seguidos de Antonelli y ahora de Hamilton), el piloto de Ferrari se va a los 115 puntos, se asienta en la segunda plaza del Mundial y se queda a 41 puntos de Antonelli, que sigue líder pero que sacó un 0 en Barcelona. La distancia se reduce muchísimo (lo máximo posible) y todavían quedan muchas carreras.

En tercera posición de la clasificación del Mundial de F1 llega George Russell, que hizo la pole en este Gran Premio de Barcelona-Cataluña, pero sufrió durante la carrera y quedó segundo. Y gracias, porque esa segunda plaza era para Antonelli, pero el líder del Mundial sufrió un abandono cuando sólo quedaban cuatro vueltas para el final: su Mercedes se paró.

Por su parte, Fernando Alonso vivió otro calvario y abandonó la carrera en la vuelta 40 al sufrir un problema en el Aston Martin. Otra prueba para olvidar y esta duele más al ser en casa, en Barcelona, donde tuvo el apoyo de toda la afición que también vivió con tristeza el mal momento que vive el piloto español. Carlos Sainz, el otro español en el Mundial de F1, terminó en decimocuarta posición.

Así queda la clasificación del Mundial de F1 tras el GP de Barcelona-Cataluña