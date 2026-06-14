Abandono de Alonso en Montmeló: un Aston Martin indigno le deja tirado en su carrera de casa

Fernando Alonso tuvo que abandonar en el Gran Premio de Cataluña después de que el Aston Martin le dejase tirado en la vuelta 41 de la carrera. El español no pudo al menos terminar en la cita de casa porque el coche de la escudería británica es absolutamente indigno para un piloto de su grandeza. El asturiano tuvo que apartarse a la hierba y retirar el monoplaza sin poder finalizar en Montmeló.

No será que Alonso no lo avisó. Mientras el Aston Martin no sufra un cambio radical a partir de la segunda parte de la temporada, estos incidentes estarán a la orden del día por desgracia para él. El de este domingo se debió a un problema de batería. El asturiano espera como agua de mayo un motor y un chasis nuevos que deberían llegar en Holanda tras el parón.