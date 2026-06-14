Locura total con Fernando Alonso antes de la carrera en España: «Aquí se está mejor que en el coche»

Fernando Alonso está viviendo un fin de semana con todo tipo de emociones. Las más negativas las siente cuando se sube al Aston Martin y comprueba que su coche no le da ninguna opción de pelear por nada, pero al suceder en el primer Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en España este año, las penas son menos penas para el asturiano.

Alonso vivió un momento muy especial este domingo durante el desfile de pilotos antes de la carrera en el circuito de Barcelona-Cataluña cuando bajó del autobús en la zona donde se ubicaba su grada de animación, ‘Alonso Land’, y recibió una grandísima ovación. La pasión por el piloto español sigue intacta entre la afición pese a sus 44 años y la retahíla de temporadas sin éxitos por culpa de sus escuderías.

🤯 LOCURA CON FERNANDO ALONSO Se ha bajado del autobús y la grada se ha vuelto LOCA 😂 «Me voy a quedar a ver aquí la carrera, que se está mejor que en el coche»#F1 #BarcelonaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/FDTWanh5rb — Nachez (@Nachez98) June 14, 2026

Cientos de aficionados con camisetas verdes de Aston Martin corearon su apellido una y otra vez hasta que el propio Fernando les dijo: «Me voy a quedar a ver la carrera aquí, que se está mejor que en el coche». Acto seguido, junto a Pedro de la Rosa, comenzó a repartir camisetas de la marca mientras escuchaba gritos de «¡presidente!» y oteaba banderas de España y de Asturias. Momentos de los que no se olvidan.

Alonso sale último en la prueba de Montmeló y ha decidido junto al equipo inglés salir desde el pit lane para cambiar unos componentes de la unidad de potencia. Así, rompió el parque cerrado, pero no importa porque realmente tampoco tiene nada en juego. Al lado de su afición, el asturiano aseguró que «estos increíbles aficionados merecen más y mejor de lo que le podemos dar».