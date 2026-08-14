Las locas predicciones de Toni Freixa: el Barça gana todo, el Madrid estará en la ruina…

La nueva versión de Toni Freixa como tuitero no tiene desperdicio. El que fuera directivo del FC Barcelona tanto en la junta de Sandro Rosell como en la primera etapa de Josep Maria Bartomeu está más activo que nunca en las redes sociales y sus posts están dando mucho que hablar.

En los últimos días sus publicaciones se suceden día tras día, pero hay una de este pasado jueves que ha generado el delirio colectivo entre los que le siguen y a los que ha alcanzado su última predicción sobre cómo acabará la temporada que está a punto de comenzar.

Toni Freixa lanzó sus particulares pronósticos en la red social X, donde a dos días de que comenzase la temporada, fijó dónde acabarán cuatro de los clubes que conforman la Liga. Evidentemente, Barcelona y Real Madrid están entre sus apuestas, mientras que tampoco se olvida de Atlético de Madrid y Espanyol. El ex directivo culé ya ha recibido más de un millar de respuestas a sus teorías…

«El Barça gana Liga, Copa, Supercopa y Champions», vaticina Toni Freixa, nada inesperado por parte del ex directivo culé, que sigue de cerca toda la actualidad blaugrana y es tertuliano en diferentes medios, siempre optimista con el buen hacer de los suyos. Para el equipo de Hansi Flick prevé un pleno absoluto, ganando todos los títulos en liza, incluida una Champions League que al Barça se le resiste desde hace más de una década, en 2015, tiempo en el que el Real Madrid ha ganado cinco títulos, los mismos que el Barça en toda su historia.

En 2 dies comença la temporada. Van els meus pronòstics: – El Barça guanya Lliga, Copa, Supercopa i Champions.

– El Madrid és rescatat de la fallida amb diner públic a una operació urbanística

– L’Atletico fa el seu sisè nadaplete consecutiu

– L’Espanyol baixa a segona — Toni Freixa (@tonifreixa) August 13, 2026

Con el pleno de títulos para el Barcelona, Freixa pronostica una temporada en blanco para el resto de equipos, entre ellos el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Sobre el equipo blanco, el ex directivo culé va más allá y prevé que el Real Madrid tendrá que ser «rescatado de la quiebra con dinero público en una operación urbanística». Lanza la piedra, polvareda y lío en su caja de comentarios, y silencio absoluto.

Sobre esto le responde hasta Paco Buyo, leyenda madridista, recordándole que los culés son «únicos, habláis de rescate y no os ponéis colorados con menos 4.200 millones», recordándole que están «para concurso de acreedores, pero no hay problema, Tebas os va a permitir de todo. Seguimos para bingo».

Jajajaja, Jajajaja

Sois únicos habláis de rescate y no os ponéis colorados. Con -4.200M. Estáis para concurso de acreedores, pero no hay problema, Tebas os va permitir de todo. Seguimos para Bingo 🤦‍♂️😎⚽️😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/osVb41TN5L — Paco Buyo (@Francisco_Buyo) August 13, 2026

Sobre el Atlético de Madrid asegura que esta temporada conseguirá su «sexto nadaplete consecutivo» y que el Espanyol «baja a segunda», en unos pronósticos que dejan muy bien parado al Barcelona y en una situación preocupante al resto de contendientes…