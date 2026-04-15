Freixa no soporta la eliminación del Barça y califica la Champions como una «competición para tramposos»

Toni Freixa, ex directivo del Barcelona, utilizó sus redes sociales para soltar su frustración tras la eliminación del equipo azulgrana en los cuartos de final de la Champions League a manos del Atlético de Madrid. El abogado culé no aceptó la derrota deportiva y acusó a la Liga de Campeones de ser una competición para tramposos.

«Muy superiores al conjunto de la eliminatoria. El antifútbol y los arbitrajes dirigidos han impedido la clasificación. Vergüenza de competición. Hecha para tramposos», escribió un enfadado Toni Freixa a través de sus redes sociales tras la no remontada del Barcelona en el Metropolitano.

El abogado azulgrana volvió a poner excusas tras una nueva eliminación europea del Barcelona. No aceptó la derrota deportiva, a pesar de ganar el partido, y acusó a los árbitros de haberle robado el partido y a la UEFA de crear una competición para tramposos.

Ya son 11 años del Barcelona sin poder ganar la Champions, desde 2015, y la frustración es tremenda dentro del barcelonismo. Por ello, en el seno culé la opinión tras la eliminación contra el Atlético de Madrid es que la culpa fue del árbitro Turpin, cuyo único error fue no expulsar a Eric García en directo. Ninguno más.

No es casualidad que Toni Freixa utilice sus redes sociales para convertirse en un aficionado radical del Barcelona y no aceptar las derrotas del equipo blaugrana, utilizando casi siempre motivos arbitrales y olvidando las casi dos décadas en las que su club estuvo pagando a Negreira en España. Pero claro, en Europa todo es diferente.