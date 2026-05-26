Julián Álvarez forzará para irse del Atlético: el Barça ofrece 120 millones y jugadores

Julián Álvarez ya ha rechazado la primera oferta de ampliación de contrato del Atlético, que le ofrecía pasar de 7 a 10 millones netos al año. El argentino quiere forzar para irse este verano después de dos temporadas en blanco en el Metropolitano. Su prioridad es irse al Barcelona, aunque también le pretende el PSG, pero el Atlético no quiere sentarse a hablar con nadie por debajo de los 120 millones.

Así lo avanzó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Mateu Alemany está negociando con el Barcelona, que conoce perfectamente la casa blaugrana, porque era su director deportivo hasta hace dos temporadas. Serían 120 millones, pero van a meter jugadores y el Barça está mirando qué jugadores poder incluir en la operación».

«A Julián Álvarez no le gusta el concepto futbolístico de Simeone. Tienen una buena relación personal, pero en cuanto a fútbol están muy distanciados», aseguró el director de OKDIARIO.

El Atlético de Madrid se prepara para vivir un auténtico culebrón con Julián Álvarez. En la cúpula del club rojiblanco ya saben que el argentino ha decidido marcharse y, por ello, ya ha rechazado la oferta de ampliación de contrato que le habría convertido en el futbolista mejor pagado del vestuario con un incremento de tres millones netos por temporada.

No es una cuestión de dinero, es que Julián Álvarez quiere ganar títulos y ve más fácil si toma el puente aéreo y ficha por el Barcelona, el mismo camino que recorrieron en su día Arda Turan o Griezmann, aunque a ninguno les fuera demasiado bien. La Araña quiere picar en el Camp Nou y el Barça está como loco por ficharle, pero los números no encajan.

Una cláusula negociable

Primero, porque Julián Álvarez tiene una cláusula de rescisión imposible que asciende a 500 millones de euros. El Atlético sabe que ningún club del mundo pagará esa suma, pero tampoco va a regalar a su mejor futbolista. Si el argentino se cierra en banda y se enroca en su idea de marcharse, el club rojiblanco se sentará a hablar con el Barcelona pero siempre con una cifra en torno a los 150 millones como punto de partida.

El Barça, de momento, prefiere que sea el jugador el que entre en una batalla de desgaste con el Atlético porque tampoco podría llegar a esas cantidades. Su única opción es que los rojiblancos aceptaran a jugadores como Casadó o Ferran Torres como parte del acuerdo para rebajar el precio de Julián Álvarez.

La realidad es que el Atlético no quiere desprenderse de Julián Álvarez pero el argentino cree que ha llegado el momento de cambiar de aires. «Los jugadores juegan donde quieren», suele repetir Enrique Cerezo, presidente del club rojiblanco que ya no tiene (igual que Gil Marín) la decisión final tras la entrada del Grupo Apollo al club rojiblanco.

Será un largo verano para Julián Álvarez, que tiene otro poderoso y rico pretendiente además del Barcelona. Se trata del PSG, vigente campeón de la Champions y actual finalista, que pretende abrochar el proyecto de Luis Enrique con el delantero argentino. Para La Araña París es sólo un plan B, pero si desde luego pretende salir del Atlético la vía del PSG parece más factible que el sueño imposible de vestir de azulgrana.