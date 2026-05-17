Griezmann se despide del Metropolitano: «El Atlético es lo mejor que hay en el mundo, pido perdón otra vez»

Cuando Muñiz Ruiz soltó el pitido final, el contador de Griezmann en el Atlético llegó a cero. Se apagó. Ya no hay más. Griezmann ya no volverá a jugar en el Metropolitano. Había dejado su último regalo en forma de asistencia. La número 100. Para entonces, en la grada no es que hubiera ríos, había océanos. Los ídolos de una generación se reunieron para despedir a uno de los mejores. Adelardo. Koke. Godín. Simeone. Fernando Torres… Una pléyade de leyendas diciendo adiós a otra. Aunque dando el recibimiento al mismo tiempo. ‘Bienvenido al club’.

«Ahora se me complica. Muchas gracias por quedaros todos. Esto es una pasada. Es muy importante para mí, sé que algunos todavía no lo han hecho, así que pido perdón otra vez (por su marcha y formas al Barcelona). No me di cuenta del cariño que tenía aquí. Era muy joven. Fue un error. Recapacité e hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo. El Atlético es lo mejor que hay en el mundo. Quiero agradecer a todos mis compañeros desde 2014 hasta hoy. Ha sido increíble compartir cada día con ellos. Agradezco a los utilleros, fisios… A todos. Y a quién cambió este club. Don Diego Pablo Simeone. Gracias a ti fui campeón del mundo. Gracias a ti me sentí el mejor del mundo. Ha sido un orgullo luchar para ti. Quiero agradecer a mi mujer, Erika. Muchas gracias por apoyarme, aguantar mis días malos y mi enojo en la derrota. Te amo», dijo Griezmann.

Antes de que hablara, ya lo habían hecho las leyendas. El primero fue Koke, su hermano dentro del vestuario. «Es el máximo goleador del Atlético, quien nos lo iba a decir. Madre mía, amigo mío, madre mía. Gracias por alegrarnos a todos siempre. Siempre ha salido el niño que lleva dentro cuando vienen mal dadas. Ha dejado un legado enorme a muchos jóvenes que ojalá tengan la fuerza que ha tenido él. Se fue, nos dolió a todos, pero echó dos huevos y volvió para marcar goles. Disfruta mucho la nueva experiencia. Más allá de los títulos, buscamos este reconocimiento. Hay 70.000 almas aquí. Muchas gracias, amigo. Disfruta de todo», dijo Koke.

Al capitán se sumaron dos eternos líderes. Godín y Fernando Torres. «Esto es un ciclo que se termina, el más bonito de tu vida. Pero a partir de hoy empieza una leyenda que valoraremos más a medida que pase tiempo porque es una barbaridad», expresó Godín. «Es el día de Griezmann. Ha sido un jugador único. El mejor que hemos visto muchos de los que estamos aquí. Recoge algo más importante, que es lo que estaba buscando. El cariño, el respeto, el reconocimiento de la familia atlética. Por su fútbol, por su humildad, aquí tienes el reconocimiento de la afición del Atlético que es lo más grande que se puede llevar un futbolista», añadió Fernando.

Faltaba que tomara la palabra Simeone, el artífice del Griezmann leyenda. «Es muy difícil que todos quieran a uno, pero a ti te quieren todos. Llegaste jugando en banda, te pusimos en el medio y fuiste. Un insaciable del gol. Tienes una frescura y una alegría que contagia a los compañeros y te llevó al lugar que te mereces. Toda esta gente lleva media hora sin moverse del asiento porque te lo mereces. Gracias», dijo. Se va Griezmann. Pidiendo perdón con sus palabras cuando lo lleva haciendo años con los pies. El rubio de buena proyección que llegó al Calderón se va del Metropolitano como leyenda. Acompañado por sus hijos y su mujer, Erika.