Álex Márquez habla por primera vez tras su terrible accidente: «Toca pasar por quirófano»

Álex Márquez se ha pronunciado por primera vez después del terrible accidente que ha tenido en la carrera. El piloto de Gresini ha publicado una foto en el hospital a través de sus redes sociales. La publicación va acompañada de un mensaje en el que asegura que está «todo controlado» y que pasará por quirófano «esta noche».

«Todo controlado. Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo», afirmó el piloto de Cervera desde el hospital.

Álex sufre una fractura de la costilla cervical y otra en la clavícula derecha. «Actualización sobre el estado físico de Álex Márquez: Fractura marginal de C7; se completará una evaluación adicional la próxima semana. Fractura de la clavícula derecha; se estabilizará con una placa. Se someterá a cirugía hoy por parte del equipo del Hospital General de Cataluña», señala el parte médico de Gresini.

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El vigente subcampeón del mundo de MotoGP tuvo un gravísimo accidente durante la carrera este domingo. Acosta tuvo un problema técnico que hizo que la moto perdiera gas y, por tanto, velocidad. Álex Márquez venía justo detrás, muy pegado a él para intentar adelantarle y no pudo esquivarle. La Ducati se tocó con la KTM y salió disparada hacia el muro a gran velocidad.

Intentó detener la moto, pero no pudo y acabó cayendo y deslizándose hasta chocar con el muro. La Ducati quedó hecha trizas. Las piezas de la misma salieron volando e impactaron en algunos de los pilotos que pasaban por la curva 10 en ese momento.