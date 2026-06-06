Carlos Sainz: «He hecho una de las mejores vueltas de mi vida para estar en la Q2 pero estoy decepcionado»

«Contento por haber pasado a la Q2», pero a la vez «decepcionado». La sesión de clasificación de Carlos Sainz en el Gran Premio de Mónaco ha sido una montaña rusa de emociones. Como el que se la juega en la ruleta. Y es que algo así ha sido la sesión para el madrileño. Con neumático frío, tras una bandera roja, arriesgó y entró en la Q2 cuando no se lo esperaba, tras el accidente de Bortoleto. En esa segunda manga empujó cuando no debía y lo pagó con la pérdida de «un par de décimas» que le costaron estar entre los 10 mejores de la parrilla.

«Un poco de todo. Contento de haber pasado a la Q2 porque lo normal con la bandera roja hubiera sido no pasar. Me la he tenido que jugar con un neumático usado y ha sido una de las mejores vueltas de mi vida. En la Q2 no he hecho un buen trabajo. No he tenido una buena vuelta y he perdido un par de décimas que me han costado la Q3 así que decepcionado», ha señalado el de Williams.

No fue sencillo para Carlos Sainz tras los primeros intentos, pero arriesgó y le salió bien: «Sabía que iba a perder tiempo en el primer sector con el neumático frío y en el segundo y tercer sector me la tenía que jugar y creo que he arriesgado mucho».

Señala el español que «ni en la época de Ferrari jugándome la pole» había realizado una vuelta en la que hubiera arriesgado tanto, con un resultado tan bueno. Contrasta con lo ocurrido en esa Q2: «Hay veces que me cuesta sacarle un rendimiento extra al coche. No puedo empujar en las frenadas y culpa mía porque había dos o tres frenadas en las que tenía que haber tenido más disciplina».

Sobre si estará en los puntos, no tiene grandes esperanzas: «Hemos perdido posibilidades de puntos. Saliendo el 12º terminaremos el 12º o el 11º como mucho, así que dudo que puntuemos, pero si hay un año en el que pueden pasar cosas, es en este».