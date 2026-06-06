Clasificación del GP de Mónaco de F1, en directo: resultados, pole y posición de Alonso y Sainz en vivo hoy

El Mundial de Fórmula 1 aterriza en Mónaco para la disputa del sexto Gran Premio de la temporada en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario. La clasificación del sábado en el GP de Mónaco se antoja clave en el trazado monegasco, el más estrecho de todo el Mundial y en el que los adelantamientos no son nada habituales. Los Ferrari buscarán romper el dominio de Mercedes en la jornada de sábado, especialmente el piloto local Charles Leclerc, que acostumbra a dejar buenas actuaciones en el Gran Premio de Mónaco.

Respecto a los pilotos españoles, Fernando Alonso no ha arrancado con buenas sensaciones el fin de semana. El Aston Martin no ha salido de las últimas posiciones en los tres entrenamientos libres del GP de Mónaco. Además, el piloto asturiano chocó contra el muro en la jornada del viernes. Parece complicado que Alonso pueda pelear por entrar en la Q2. También lo tiene difícil el Williams de Carlos Sainz, que ha sufrido para estar entre los diez primeros en el circuito del Principado durante las tandas de entrenamientos libres, pero espera luchar por alcanzar la Q3 en la clasificación.

Como líder destacado del campeonato del mundo se mantiene el Mercedes de Kimi Antonelli. El italiano, que viene de ganar en el GP de Canadá, aventaja en 43 puntos a su compañero George Russell, clasificado. Antonelli ha mostrado en los Libres 3 que también está entre los más fuertes en el Circuito de Mónaco. Los McLaren, en cambio, no han mostrado su mejor versión en el trazado monegasco, lo que apunta a que los Ferrari serán los principales contendientes de Mercedes en la clasificación; sin descartar a un Max Verstappen acostumbrado a dejar buenas actuaciones en este emblemático circuito. Sigue con nosotros en OKDIARIO la clasificación del GP de Mónaco de Fórmula 1, en directo.