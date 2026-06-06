Clasificación del GP de Mónaco de F1, en directo: resultados, pole y posición de Alonso y Sainz en vivo hoy
Sigue en directo la jornada de clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1
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El Mundial de Fórmula 1 aterriza en Mónaco para la disputa del sexto Gran Premio de la temporada en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario. La clasificación del sábado en el GP de Mónaco se antoja clave en el trazado monegasco, el más estrecho de todo el Mundial y en el que los adelantamientos no son nada habituales. Los Ferrari buscarán romper el dominio de Mercedes en la jornada de sábado, especialmente el piloto local Charles Leclerc, que acostumbra a dejar buenas actuaciones en el Gran Premio de Mónaco.
Respecto a los pilotos españoles, Fernando Alonso no ha arrancado con buenas sensaciones el fin de semana. El Aston Martin no ha salido de las últimas posiciones en los tres entrenamientos libres del GP de Mónaco. Además, el piloto asturiano chocó contra el muro en la jornada del viernes. Parece complicado que Alonso pueda pelear por entrar en la Q2. También lo tiene difícil el Williams de Carlos Sainz, que ha sufrido para estar entre los diez primeros en el circuito del Principado durante las tandas de entrenamientos libres, pero espera luchar por alcanzar la Q3 en la clasificación.
Como líder destacado del campeonato del mundo se mantiene el Mercedes de Kimi Antonelli. El italiano, que viene de ganar en el GP de Canadá, aventaja en 43 puntos a su compañero George Russell, clasificado. Antonelli ha mostrado en los Libres 3 que también está entre los más fuertes en el Circuito de Mónaco. Los McLaren, en cambio, no han mostrado su mejor versión en el trazado monegasco, lo que apunta a que los Ferrari serán los principales contendientes de Mercedes en la clasificación; sin descartar a un Max Verstappen acostumbrado a dejar buenas actuaciones en este emblemático circuito. Sigue con nosotros en OKDIARIO la clasificación del GP de Mónaco de Fórmula 1, en directo.
Sainz se cuela en la Q2, Alonso, penúltimo
Carlos Sainz apuró sus opciones hasta el último segundo para avanzar a Q2 en décimo lugar. Alonso, por su parte, finaliza vigesimoprimero, sólo por delante de su compañero Stroll. Estos son los pilotos eliminados:
17º Ocon
18º Pérez
19º Bearman
20º Bottas
21º Alonso
22º Stroll
Se reanuda la clasificación
La clasificación del GP de Mónaco se ha reanudado a las 16:22 horas. Carlos Sainz se juega su pase a la Q2 tras una bandera roja que ha perjudicado a sus intereses.
Accidente de Bortoleto ¡Bandera roja!
El piloto de Audi choca contra el muro y los comisarios decretan bandera roja. Pueden ser malas noticas para Carlos Sainz, que, a falta de 2:11 para el final de la Q1, tendrá que apurar para completar una vuelta que le saque de los puestos de eliminación.
Alonso mejora, pero sigue lejos
El Aston Martin no mejora y Fernando Alonso, pese a hacer su mejor vuelta, no pasa del puesto 17. Carlos Sainz prepara su segundo giro.
Leclerc manda en los primeros compases
El piloto de Ferrari lidera en la Q1 a 10 minutos del final. Sainz, en novena posición, y Alonso 18, fuera de los puestos de Q2.
¡COMIENZA LA CLASIFICACIÓN!
Acaba la cuenta atrás, y con ella, arranca la Q1 del GP de Mónaco de Fórmula 1.
Las opciones de Alonso y Sainz
Fernando Alonso no ha tenido un buen inicio de fin de semana en Mónaco, donde no ha salido de las últimas posiciones con un Aston Martin que no ha mejorado sus prestaciones. El asturiano luchará por dar la sorpresa y alcanzar la Q2, mientras que Carlos Sainz también lo tiene difícil para su objetivo de clasificar a la Q3.
Leclerc busca sorprender a los Mercedes
El piloto monegasco Charles Leclerc tratará de imponerse a los Mercedes, dominadores del inicio del Mundial, ante su público. El de Ferrari fue el más rápido en los Libres 1 y segundo, detrás de su compañero Lewis Hamilton, en los segundos entrenamientos libres.
Horario de la clasificación del GP de Mónaco
La clasificación para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 empieza a las 16:00 horas de la España peninsular. Los 22 monoplazas saldrán a la pista en la Q1.
¡Bienvenidos a la clasificación del GP de Mónaco!
El Circuito de Mónaco, uno de los más emblemáticos y veteranos del Mundial de Fórmula 1, celebra este sábado la clasificación para la parrilla de salida del domingo. La dificultad para adelantar en el trazado monegasco hace vital la posición de salida.
La Q2, ya en marcha
Comienza a descontar segundos el cronómetro para marcar el inicio de la Q2. Carlos Sainz buscará sorprender para alcanzar uno de los diez primeros puestos de la parrilla.