El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, hospitalizado en Mónaco

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, no estará presente en la sesión de clasificación del Gran Premio de Mónaco, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, tras ser hospitalizado en un centro médico del Principado para someterse a unas pruebas. Así lo comunicó el equipo italiano este sábado en un comunicado.

«Fred Vasseur no estará presente en el circuito hoy. Tras someterse a exámenes médicos, Fred permanecerá en observación en un centro médico local. No se proporcionará más información médica. Le deseamos a Fred una pronta recuperación y esperamos verlo de vuelta en la pista pronto», señaló la ‘Scuderia’ en un escueto comunicado, donde no desveló el motivo del ingreso.

No ha trascendido ninguna información sobre el motivo de su hospitalización. Lo único que se sabe es que el jefe de Ferrari no estará sentado tras el muro este sábado durante la clasificación del GP de Mónaco, pero se desconoce si estará mañana en el muro. Un día en el que el equipo Ferrari parte como uno de los favoritos a llevarse la pole después del buen viernes. Sin Vasseur en el muro, la responsabilidad recaerá en sus lugartenientes.

El fin de semana comenzó con muy buen pie en el Gran Premio monegasco para los de Maranello, con el local Charles Leclerc liderando la primera sesión de entrenamientos libres por delante de su compañero, el británico Lewis Hamilton. En la tanda vespertina, invirtieron sus posiciones y fue el siete veces campeón del mundo de F1 el que lideró la tabla de tiempos.