Así es el circuito del GP de Mónaco de Fórmula 1: perfil, trazado, cuántas curvas tiene…

El Mundial de Fórmula 1 no falla cada temporada en su visita a uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo. El Gran Premio de Mónaco no sólo destaca por el glamour que rodea al Principado, sino también por la enorme dificultad que supone para los pilotos completar una vuelta perfecta entre los muros. A diferencia de otros circuitos del calendario, aquí no existen escapatorias y cualquier pequeño error puede acabar con las opciones de victoria. El ‘Gran Circo’ llega al GP de Mónaco en sus fechas habituales, pero con menos pruebas disputadas hasta el momento por las cancelaciones fruto del conflicto en Oriente Medio.

Cómo se llama el circuito del GP de Mónaco de F1

El nombre oficial de la pista del principado es Circuito de Mónaco (Circuit de Monaco en francés). También se le conoce popularmente como Circuito de Montecarlo, ya que es, junto a Condamine, el barrio por el que circulan los monoplazas durante el fin de semana. El nombre de la pista, al igual que buena parte de su recorrido, ha permanecido inalterado durante cerca de un siglo.

Dónde está el Circuito de Mónaco

El resto del año, las estrechas curvas del Circuito de Mónaco se convierten en en calles abiertas al público en una de las zonas más exclusivas del Principado. Mientras los bólidos esquivan los muros del circuito a máxima velocidad, los espectadores pueden deleitarse con estampas que muestran el lujo y el glamour de la ciudad. El recorrido por los barrios de Montecarlo y La Condamine atraviesa algunas de las zonas más famosas del país, como la plaza del Casino, la zona del puerto deportivo o el túnel que desemboca en la chicane del puerto, uno de los puntos más emblemáticos de la temporada.

Desde cuándo se corre el GP de Mónaco

La primera edición del Gran Premio de Mónaco se disputó en 1929, mucho antes de la creación oficial del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Desde el nacimiento del Mundial en 1950, este estuvo irremediablemente ligado al Circuito de Mónaco. Desde entonces se ha convertido en una cita prácticamente fija dentro del calendario y está considerada como una de las carreras más históricas de la competición, con Ayrton Senna como dominador absoluto del trazado con seis victorias.

Perfil del circuito de Mónaco: cuánto mide y cuántas curvas tiene

El Circuito de Mónaco tiene una longitud de 3,337 kilómetros, siendo uno de los trazados más cortos de todo el campeonato. El recorrido cuenta con 18 curvas, muchas de ellas convertidas en auténticos símbolos de la Fórmula 1. Entre las más conocidas destaca la reconocida Fairmont Hairpin, la curva más lenta de todo el Mundial.

This moment in FP1 could have been a lot worse for Fernando Alonso! 😱😮‍💨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/tk9lIycfzo — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Otra de sus zonas más emblemáticas es, sin duda, el paso por el túnel, la única recta de todo el circuito y donde se alcanza la velocidad máxima. Algo poco habitual a lo largo del calendario y que encoge el corazón de los espectadores cada vez que un piloto se acerca a los muros. La estrechez del circuito de Mónaco obliga a adelantamientos ‘creativos’ en carrera, aunque la clasificación sigue siendo vital en el Gran Premio monegasco.

Cuántas vueltas hay que dar en el GP de Mónaco

La carrera del Gran Premio de Mónaco se disputa a 78 vueltas. En prueba monegasca no se celebra la carrera al sprint, por lo que las escuderías preparan sus monoplazas a conciencia para la clasificación del sábado. Una buena posición en salida adquiere una mayor importancia en el trazado del Circuito de Mónaco, por las dificultades para adelantar. La pista del Principado es la más corta de todo el calendario de la Fórmula 1, lo que obliga a un elevado número de vueltas en carrera para alcanzar los 260 kilómetros que marca la FIA como mínimo para un Gran Premio.

Quién tiene la vuelta rápida en el GP de Mónaco

La vuelta rápida oficial en carrera del Gran Premio de Mónaco pertenece a Lewis Hamilton, que en 2021 marcó un registro de 1:12.909 al volante de Mercedes. Un registro que no le valió para quedar en primer lugar en aquella prueba, en la que Max Verstappen se impuso con Carlos Sainz en segunda posición. Sin embargo, la mayor velocidad se alcanzan en clasificación; que en un circuito urbano de estas características adquiere una importancia vital. El último ganador en Mónaco fue Lando Norris.