Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el GP de Mónaco del Mundial de Fórmula 1 2026 Este GP de Mónaco es la sexta jornada del Mundial de Fórmula 1 2026 y se disputará en el mítico circuito callejero Kimi Antonelli está comenzando a dominar con solvencia la clasificación de pilotos del Mundial de F1 2026

El Gran Circo vuelve a cruzar el charco para regresar a Europa y tras el GP de Canadá llega el GP de Mónaco, uno de los más históricos de la historia de este deporte. Los pilotos tendrán que darlo todo durante este fin de semana, que es una de las fechas más esperadas del calendario del Mundial de Fórmula 1 2026, y estaremos atentos para contarles todo lo que ocurra. Estos son los horarios, las fechas y los canales para ver en directo por televisión lo que ocurra en el Circuito de Mónaco.

Horario del GP de Mónaco de F1

Este GP de Mónaco, que corresponde a la sexta jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, se celebrará en el Circuito de Mónaco y, sin duda, tenemos por delante una de las pruebas más esperadas del calendario, ya que es una de las carreras más famosas en una ubicación envidiable. Kimi Antonelli sigue liderando la clasificación de pilotos por delante de su compañero en Mercedes George Russell, mientras que Charles Leclerc sería el que completaría el podio.

Viernes 5 de junio

Todo comenzará el 5 de junio en este GP de Mónaco del Mundial de Fórmula 1 2026 con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Los Fernando Alonso, Carlos Sainz, Óliver Bearman y compañía tratarán de familiarizarse con este trazado en el que Mercedes vuelve a ser el gran favorito, pero habrá que ver qué pueden hacer los Ferrari o los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Entrenamientos libres 1: 13:30 – 14:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 17:00 – 18:00 horas.

Sábado 6 de junio

El sábado 6 de junio será uno de los días más esperados de este GP de Mónaco, ya que después de la última sesión de entrenamientos libres llegará la clasificación, donde todos los pilotos tendrán que darlo todo en la clasificación sobre el Circuito de Mónaco para conseguir la pole en este mítico fin de semana del Mundial de Fórmula 1 2026.

Entrenamientos libres 3: 12:30 – 13:30 horas

Clasificación del GP de Mónaco: 16:00 – 17:00 horas.

Domingo 7 de junio

El colofón final de este GP de Mónaco se llevará a cabo el domingo 7 de junio, donde se disputará el Gran Premio en el Circuito de Mónaco y se repartirán puntos para el Mundial de Fórmula 1 2026 y tendremos peleando a los Lewis Hamilton, Max Verstappen y compañía. La carrera comenzará a las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos tendrán que dar 78 vueltas a este mítico trazado monegasco.

GP de Mónaco: 15:00 horas (78 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Mónaco: horario de la Fórmula 1

La sexta jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, que es este vibrante y frenético GP de Canadá, tendrá de todo, aunque por todos es bien conocida la dificultad que existe para adelantar por las estrellas calles del país monegasco. En cuanto a la clasificación Kimi Antonelli domina con claridad con sus 131 puntos, mientras que George Russell es segundo con 88. Por ahora Carlos Sainz sólo ha conseguido sumar seis unidades a su casillero. Por su parte, Fernando Alonso no se ha estrenado aún.

Dónde ver gratis el GP de Mónaco de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

Dazn es el medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España todo lo que ocurra durante el Mundial de Fórmula 1 2026. Es por ello que los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera de este GP de Mónaco se podrá ver por televisión en directo a través del canal Dazn F1, que está en diferentes plataformas. Hay que recordar que se trata de un canal de pago al que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que ocurra en el Circuito de Mónaco, por lo que la carrera no se podrá ver gratis en abierto ni gratis por TV.

Los amantes de este deporte y los seguidores de Fernando Alonso y de Carlos Sainz tienen que saber que también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Mónaco del Mundial de Fórmula 1 2026 mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este operador pone su página web a disposición de todos sus clientes para que puedan acceder a ella y disfrutar con un ordenador de lo que suceda en el Circuito de Mónaco.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda durante el fin de semana de esta sexta jornada del Mundial de Fórmula 1 2026. También narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto del GP de Mónaco, como también la clasificación. Publicaremos la crónica de todas las pruebas cuando termine y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde el Principado.

Dónde escuchar por la radio el GP de Mónaco de F1

Además, todos aquellos aficionados que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming esta prueba del Mundial de Fórmula 1 2026 deben saber que podrán escucharla por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el GP de Mónaco para contar el minuto a minuto lo que suceda con pilotos como Fernando Alonso o Carlos Sainz.

Circuito del GP de Mónaco de F1

El Circuito de Mónaco, conocido también como el de Montecarlo, es el escenario donde se disputar el GP de Mónaco del Mundial de Fórmula 1 2026. El primer Gran Premio que se corrió en el Gran Circo allí fue en 1950 y este trazado tiene un total de 3,337 kilómetros de longitud. Los pilotos se enfrentan a un total de 19 curvas y tendrán que dar 78 vueltas. La vuelta rápida en esta localización la tiene Lewis Hamilton, que en 2021 paró el cronómetro en 1:12:909.