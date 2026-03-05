Cuánto dinero cobra Carlos Sainz y cuánto ha ganado a lo largo de su carrera

El Mundial de Fórmula 1 da el pistoletazo de salida este fin de semana con la disputa del GP de Australia. El trazado de Albert Park, todo un clásico del campeonato, será el encargado de iniciar la lucha por un título que tratara de revalidad el McLaren de Lando Norris. También será el turno para los dos pilotos españoles de la parrilla. Fernando Alonso y Carlos Sainz son dos de los más veteranos de la parrilla. El madrileño, a sus 31 años, suma más de una década como piloto de F1. En su segunda temporada en Williams, Sainz buscará mejorar los resultados de su año de debut con la escudería; en el que sumó dos podios.

Cuánto dinero cobra Carlos Sainz en Williams

La condición de veterano de la parrilla de Carlos Sainz se debe más a sus años de experiencia en el Mundial de Fórmula 1 que a su edad, sólo 31 años. Desde su debut en 2015, el piloto madrileño acumula más de una década dentro del ‘Gran Circo’. Unos años de experiencia que le hacen estar bien valorado en el apartado salarial por parte de Williams. Sainz percibe 13 millones de dólares por su participación en el Mundial, un monto en el que no se contabilizan los patrocinios y otros ingresos. Un salario que le sitúa como el séptimo piloto mejor pagado de la parrilla.

El madrileño supera a su compañero de equipo Alexander Albon y empata con el australiano Oscar Piastri, tercero en el pasado Mundial de F1. Por delante de Sainz está su compatriota Fernando Alonso, en sexto lugar con 20 millones por temporada. Ambos quedan muy lejos de las primeras posiciones, ocupadas por Max Verstappen (70) y Lewis Hamilton (60).

Cuánto dinero ha ganado Carlos Sainz en la F1

Carlos Sainz acumula un notable patrimonio económico por su participación en el Mundial de Fórmula 1. El piloto español ha pertenecido a algunas de las escuderías más prestigiosas de la parrilla, como McLaren, Ferrari, Renault y ahora Williams. También estuvo dentro de la estructura Red Bull, aunque no llegó a dar el salto al equipo principal. Especialmente desde su llegada a Ferrari en 2021, Sainz ha superado los diez millones de euros por temporada en concepto de salario. El madrileño comenzó su carrera muy por debajo del millón por año, y ha conseguido multiplicar sus ingresos. Sus ganancias totales en sus más de diez años de carrera en la F1 se acercarán a los 100 millones tras finalizar esta temporada.

Cuántas carreras de F1 ha ganado Carlos Sainz

El piloto de Williams se ha labrado un nombre en la Fórmula 1 por sus resultados. Después de años complicados en Toro Rosso y Renault, con coches poco competitivos, Sainz comenzó a ver la luz al final del túnel en su paso por McLaren. Ahí alcanzó el primer podio de su carrera, en 2019, al que añadió oro en 2020. Carlos tendría que esperar un poco más para conseguir su primera victoria en la Fórmula 1. Lo hizo con Ferrari en 2022. También en la escudería italiano llegaron las tres siguientes, situando su cifra de triunfos en la F1 en cuatro. El español se ha mostrado como un piloto muy regular en su carrera, consiguiendo podios de manera ininterrumpida desde 2019 hasta sumar un total de 29 en su carrera.

Cuántas poles ha conseguido Carlos Sainz

Carlos Sainz también se ha destapado como un gran piloto a una vuelta. El madrileño ha conquistado la pole en seis ocasiones a lo largo de su carrera, superando su número de victorias en la F1. Todas ellas llegaron de la mano de Ferrari, donde compitió de tú a tú con Leclerc y logró imponerse en la clasificación final en 2021. Como piloto de Williams, Sainz lo tiene más complicado para lograr resultados similares a los que obtuvo en Ferrari. Pese a las diferencias con los coches de la parte alta, Sainz logró dos podios la pasada temporada.