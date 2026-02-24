Williams recupera a su dúo histórico de campeones para elevar a otra galaxia a Carlos Sainz

Williams ha dado otro puñetazo sobre la mesa con un movimiento con el que demuestra ser un equipo en serio crecimiento, lo cual hay que celebrar teniendo en cuenta que Carlos Sainz es uno de sus pilotos. La clásica escudería ha recuperado a su pareja de campeones, formada por Damon Hill y Jacques Villeneuve, que ganaron el Mundial de Fórmula 1 de forma consecutiva en 1996 y 1997 respectivamente.

Los ex pilotos volverán a coincidir 20 años después, ya que el título de Villeneuve fue ya sin Hill como compañero de equipo, y lo harán desempeñando la función de embajador. El canadiense ya lo era y ahora su antiguo compañero y amigo se unirá a él para encarar el ajetreado calendario de Williams a nivel de eventos con marcas y todo tipo de compromisos de la escudería.

Sainz, a sus 31 años, seguirá aprendiendo de los dos veteranos en su segunda temporada con Williams. Hill (65) y Villeneuve (54) asesorarán al piloto español durante los fines de semana de carreras, una gran ventaja por la experiencia pasada de cada uno. El piloto español firmó una notable primera temporada con el equipo con sede en Grove, subiendo tres veces al podio –una de ellas al sprint–.

El madrileño habló este lunes ante los medios en un acto celebrado por Estrella Galicia, su patrocinador, en su ciudad natal e hizo una valoración general de las dos semanas de test de F1 en Bahréin y comentó sus sensaciones antes de que comience el campeonato el 6 de marzo en el Gran Premio de Australia.

Sainz habla del nuevo Williams

«No estamos al nivel de los equipos top. A los que todavía nos falta un hervor fallamos en cosas tontas, que son claves a la hora de producir un coche de F1 top y lo aplicaremos este año», explicó claramente. Williams fue quinto en la clasificación de constructores de 2025, un salto brutal respecto al resultado anterior, pues venían de ser penúltimos.

«En el Williams se puede mejorar en todos los aspectos. Ahora mismo es un coche que está verde todavía y lo vamos a mejorar en todo, porque ahora mismo hay que mejorarlo todo. La fiabilidad es lo único que se ha portado bien en Bahrein. Pero el coche es muy nuevo, está verde y hay que mejorarlo en todo», aseguró Sainz.

Los principales problemas de su equipo es que se han presentado al inicio de temporada con un exceso de peso en el monoplaza que ronda los 30 kilos, algo que tardarán en solucionar en torno a seis meses. Eso, resta la competitividad del coche de Sainz cuyo chasis y aerodinámica, además, no le convierten en lo rápido que se esperaba después de sacrificar el desarrollo del rendimiento del año pasado para centrarse en 2026. Su gran ventaja, el motor Mercedes.