Pillan a dos taxis pirata que captaban clientes con una app asiática y organizaban excursiones por toda Mallorca

La Policía Local de Calvià ha interceptado e inmovilizado a dos vehículos que operaban como taxis pirata en el municipio sin contar con ningún tipo de autorización administrativa para el transporte de pasajeros.

Ambos automóviles realizaban servicios de forma irregular a través de una aplicación móvil de origen asiático mediante la cual organizaban excursiones programadas por distintos puntos de Mallorca, con tarifas que oscilaban entre los 30 y los 35 euros por hora.

La actuación policial se inició hace varios días, cuando la Unidad de Tráfico del cuerpo municipal detectó indicios de que diversos servicios de transporte de viajeros estaban siendo contratados mediante una plataforma digital no autorizada. A partir de esa información, los agentes iniciaron una investigación para comprobar el funcionamiento de la aplicación y determinar si se estaban realizando actividades de transporte ilegal de pasajeros.

Ante estas sospechas, la Policía Local decidió desplegar varios dispositivos de vigilancia específica en diferentes zonas del municipio con el objetivo de localizar a los posibles infractores y confirmar la prestación irregular de estos servicios.

La operación dio resultado el pasado domingo, cuando los agentes lograron localizar a dos vehículos que transportaban a varios clientes vinculados a la citada plataforma digital. Tras comprobar que estaban realizando servicios de transporte de pasajeros sin licencia, los policías procedieron a la inmediata inmovilización de ambos automóviles.

Las indagaciones posteriores permitieron a los agentes verificar tanto los recorridos realizados como las tarifas que aplicaban a los usuarios. Según la información recabada durante la investigación, los conductores organizaban excursiones programadas por distintos puntos de la isla utilizando la citada aplicación, ofreciendo trayectos con precios que oscilaban entre los 30 y los 35 euros por hora.

La Policía Local ha formulado las correspondientes denuncias por estos hechos, basadas en la Ley de Transportes Terrestres de las Illes Balears. Los expedientes sancionadores serán remitidos a la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear para su tramitación.

Desde el consistorio recuerdan que la prestación de servicios de transporte de viajeros sin la preceptiva licencia constituye una infracción muy grave, cuyas sanciones económicas pueden oscilar entre los 15.000 y los 25.000 euros.