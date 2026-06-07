Una joven marroquí se independiza, su familia descubre dónde vive en Palma e irrumpe en su casa para llevársela contra su voluntad

Lo que comenzó como la decisión de una joven marroquí de iniciar una vida independiente lejos de su entorno familiar terminó con una intervención de la Policía Nacional, tres detenidos y una investigación por presuntos delitos de allanamiento de morada y detención ilegal. Los hechos ocurrieron en Palma, donde la víctima llevaba varios meses residiendo después de abandonar el domicilio familiar.

Los agentes han detenido a dos hombres y una mujer, familiares de la joven, después de que presuntamente accedieran sin autorización a la vivienda donde residía para tratar de llevársela en contra de su voluntad. Además, uno de los varones fue arrestado también por un presunto delito de detención ilegal tras retener supuestamente a la mujer cuando intentaba escapar.

Todo ocurrió durante la tarde del domingo, cuando una amiga de la afectada alertó al 091 al comprobar que varios familiares estaban intentando sacar a la joven de la vivienda donde residía actualmente. A su llegada, los funcionarios policiales encontraron a los tres implicados en el interior del inmueble, mientras que la víctima permanecía escondida en una terraza tratando de mantenerse alejada de ellos.

Según explicó la joven a los policías, hacía aproximadamente siete meses había abandonado el domicilio familiar situado en la Part Forana porque consideraba que no se respetaba su libertad pese a ser una persona adulta. La mujer aseguró que sus familiares controlaban aspectos importantes de su vida cotidiana, limitando los lugares a los que podía acudir y las personas con las que podía relacionarse. Tras abandonar el hogar, decidió romper completamente el contacto con ellos.

La víctima relató que sus familiares acababan de descubrir dónde vivía gracias a la información proporcionada por una tercera persona. Según su versión, aparecieron de forma inesperada en la vivienda y lograron acceder al interior del inmueble. Cuando les pidió que se marcharan, estos se negaron a abandonar el domicilio.

Ante la situación, la joven decidió refugiarse en una terraza y contactar con una amiga para pedir ayuda. Sin embargo, cuando intentó abandonar la vivienda, uno de los hombres la sujetó fuertemente por los brazos para impedir que se marchara. Aunque consiguió liberarse en una primera ocasión, volvió a ser interceptada cuando intentaba escapar.

Finalmente, logró zafarse de nuevo y regresar a la terraza, donde permaneció escondida hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional, que pusieron fin al incidente. Tras escuchar las declaraciones de los implicados y comprobar las circunstancias de lo sucedido, los policías procedieron a la detención de los dos hombres y la mujer por un presunto delito de allanamiento de morada. Asimismo, uno de los detenidos fue arrestado también como presunto autor de un delito de detención ilegal por haber retenido a la joven en contra de su voluntad.

Fuentes policiales señalaron que los implicados reconocieron los hechos, por lo que fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias antes de ser puestos a disposición judicial.