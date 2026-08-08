Marcelo Gullo: «España tiene que elegir entre ‘panchitos’ o ‘kebabs’; el kebab le va a cortar la cabeza, el panchito reza al mismo Dios»

El historiador y politólogo argentino, Marcelo Gullo, autor de Madre patria, Nada por lo que pedir perdón y Lo que América le debe a España, carga en OKDIARIO contra el uso despectivo del término «panchito» y advierte de una «tendencia racista» que empieza a aflorar incluso en sectores de la derecha.

Gullo ha vuelto a visitar OKDIARIO para alertar de lo que considera un error «nefasto y suicida» para España: tratar con desprecio a la inmigración hispanoamericana. Gullo apunta directamente al término con el que una parte de la opinión pública se refiere a esos inmigrantes y reclama un cambio radical de mirada sobre quienes, sostiene, son «españoles de América».

Gullo no se anduvo con rodeos al describir el fenómeno: «Hay un fenómeno que yo he denunciado, nefasto y suicida para España, que es llamarle a esos inmigrantes hispanoamericanos, que son españoles de América, ‘panchitos’».

El autor relató que él mismo se lo ha echado en cara a sus interlocutores españoles: «Yo les dije: ustedes son unos idiotas, porque tienen que elegir entre los panchitos y los kebabs». Aquí Gullo hace un juego de palabras entre dos comidas: pancho es como se llama a los perritos calientes en Argentina y los tradicionales kebabs, de los países de Oriente Medio. Y desarrolló la comparación sin medias tintas: «El kebab le va a cortar un día la cabeza, y el panchito a veces no está bien educado, a veces no ha recibido muy buena educación, pero nunca le va a querer cortar la cabeza, porque tiene su misma lengua y reza a su mismo Dios».

«Para eso está la policía»

Preguntado por la delincuencia asociada a la inmigración, Gullo defendió que el problema tiene una solución administrativa y policial, no identitaria: «El 90% son tipos que quieren trabajar, que quieren progresar, que quieren ayudar; vendrá un 10% delincuente, y para eso está la policía. Si no, ¿para qué está?».

El historiador reclamó al Ministerio del Interior que ordene la entrada con criterios de seguridad: «Usted tiene el Ministerio del Interior; pida que vengan con un registro de buena conducta que lo hace la policía, y se arregló el problema».

«Esto no es una cuestión de raza»

Gullo cargó contra quienes, lamentó, hablan ya de «nosotros, los blancos», y enmarcó la hispanidad fuera de cualquier criterio racial: «Esto no es una cuestión de raza. La hispanidad nunca fue una cuestión racial: es un estilo de vida, una forma de pensar y de sentir que nos enseña a vivir practicando el bien».

Para ilustrarlo recurrió a una metáfora: «No hay mesas blancas, ni amarillas, ni negras; y sin embargo todas son mesas. Hay algo que las hace ser mesa, que es la sustancia, y esa sustancia es la hispanidad». De ahí su advertencia: «Si los españoles no entienden esto, se habrán suicidado, porque entonces sí habrá una inmigración masiva del antiguo invasor que les terminará cortando la cabeza. No hace falta irse muy lejos: basta cruzar los Pirineos para ver lo que está pasando en París».

El politólogo confesó su inquietud por el clima que percibe: «Estoy muy preocupado por esa tendencia racista que yo antes no había visto», un fenómeno que, subrayó, empieza a aflorar «en algunos sectores de la derecha que no lo saben ver con claridad».

«La hispanidad es el pasaporte para el futuro de España»

De cara a las segundas y terceras generaciones, Gullo avisó del riesgo de fractura social: «Puede generar guetos», una deriva que atribuyó también al desconocimiento histórico de los jóvenes españoles desde «esa ley nefasta que hizo Zapatero sobre la educación, que curiosamente nadie cambia».

Su conclusión fue tajante: «La hispanidad es el pasaporte para el futuro de España. Si no hay una corriente migratoria hispanoamericana, a la cual hay que explicarle que la leyenda negra es falsa y que en sustancia somos un mismo pueblo, España no tiene destino».